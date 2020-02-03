　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲記者實測4大超商、藥妝藥局買口罩，多數門口都貼上售完公告。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

口罩之亂比疫情還緊繃！政府每日分發口罩到超商，卻也讓第一線的勞工相當疲累，一名新北市中和區小7員工表示近來因口罩限量供應，每天不斷幫口罩「加工」，一邊面對不斷有民眾上門問一樣的問題，崩潰地說「還沒得肺炎，就要先累死了」。

武漢肺炎疫情在台灣還沒擴大，不過為了防堵，政府統一徵購口罩，並將售價從8元降至6元，徵用來的口罩已陸續送至各大超商。

請繼續往下閱讀...

經濟部指出，也獲得總統蔡英文支持、行政院同意，將用2億元新建62條台製口罩產線設備（含一成兒童口罩模具），預計一個月內完成，能將日產量達到1000萬片。

不過許多民眾陸續開工、未來也將開學，每天辛苦地到各通路去問「還有沒有賣口罩？」，更慘的是，販賣口罩的第一線店員，近來每天上班被問到翻，卻不敢言。

一位7-11店員表示，因為口罩送來要分配，每次都要「手工」包裝成3片一包，包裝前要先用酒精消毒手部，然後開始包裝，裝到一半，客人要結帳，又要放下口罩去櫃台，回來繼續包口罩，又要再噴一次酒精……，如此一天工作下來，讓原本就很多工的超商工作，更加辛勞，無奈地哀號「這樣下去還沒肺炎，就先累死。」 

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

36歲放棄「高CP值」選項賭留學夢想　她被親友質疑卻重獲「少女笑容」

影／4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！

台灣疑似通報破千例！武漢台商「確診肺炎不能登機」　溫州列二級流行地區

快訊／23:49抖一下！宜蘭4.3有感地震晃2秒　北台灣網友驚：螢幕甩了幾下

家長可請「14天防疫假」！他好奇：有人敢請嗎　網點破4項關鍵

買不到別慌！　醫師認證：口罩「消毒後」可重複使用

全家超商「自開產線」！釋出自有品牌口罩56萬個　每人未限3片

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

武漢肺炎防疫！教育部宣布 「高中以下延至2/25開學」

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

36歲放棄「高CP值」選項賭留學夢想　她被親友質疑卻重獲「少女笑容」

影／4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！

台灣疑似通報破千例！武漢台商「確診肺炎不能登機」　溫州列二級流行地區

快訊／23:49抖一下！宜蘭4.3有感地震晃2秒　北台灣網友驚：螢幕甩了幾下

家長可請「14天防疫假」！他好奇：有人敢請嗎　網點破4項關鍵

買不到別慌！　醫師認證：口罩「消毒後」可重複使用

全家超商「自開產線」！釋出自有品牌口罩56萬個　每人未限3片

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

冷天開熱水器洗澡未通風　萬華夫婦一氧化碳中毒送醫

白髮翁買口罩…排到櫃台被告知「全賣完了！」　隔壁短髮妹一聽「掏包暖哭他」

寒假延後2週「開學又要休」　國小老師「曝關鍵」：3月再開學比較好

36歲放棄「高CP值」選項賭留學夢想　她被親友質疑卻重獲「少女笑容」

泫雅曝E'Dawn光上身更衣影片！　害羞「女友視角」網甜翻：太幸福

快訊／四川成都凌晨震一下！5.1地震搖醒網友…微博秒爆熱搜

24歲男星皮膚癌病逝！　生前截肢還笑著PO「我失去了腳」…最後訊息讓粉絲心碎

鄭容和台北演唱會「不延期照常舉辦」　 粉絲罵翻：太危險了！

影／4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

醫師：口罩消毒後可重複用

即／23:49抖一下！北台灣有感地震

教育部宣布高中以下延至2/25開學

防疫假誰敢請　網友點破4項關鍵

動漫祭coser遭人噴精液！　主辦方：難揪兇手

口罩仍缺　指揮中心：實名制研議中

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

武漢台商確診不能登機　溫州列二級流行地區

買不到口罩！大媽嗆醫院囤貨

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

台灣口罩之亂　網分析3點是主因

更多熱門

相關新聞

開學延期　老師：3月再開學較好

開學延期　老師：3月再開學較好

武漢肺炎疫情在持續升高，中央流行疫情指揮中心2日接連召開2次記者會，宣布高中以下延後開學2週2月25日，暑假則延到7月15日開始；3日起將浙江省溫州市列為二級流行地區，居住於溫州的陸人禁止入境台灣。花蓮縣源城國小教師唐宇新表示，如果要完整規畫的話，3月2日再開學比較妥當。

1患者接觸16人！溫州成武漢肺炎重災區

1患者接觸16人！溫州成武漢肺炎重災區

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

快樂檸檬不畏疫情逆勢展店　搶攻大陸大學校園通路

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

柯P批口罩荒：「分配應公開透明」　經濟部臉書公佈口罩流向

口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　因勞工得休假

口罩短缺有苦衷！經濟部公布週六日僅徵購456萬片　因勞工得休假

關鍵字：

口罩武漢肺炎超商

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

醫師：口罩消毒後可重複用

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

即／23:49抖一下！北台灣有感地震

月經沒來！胖妹驗出2條線…驚「半年沒壞壞」　醫一照傻眼

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

教育部宣布高中以下延至2/25開學

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面