手刀來回包口罩　小7店員「曝慘烈秘辛」大崩潰：還沒病先累死了

▲記者實測4大超商、藥妝藥局買口罩，多數門口都貼上售完公告。（圖／記者蔡玟君攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

口罩之亂比疫情還緊繃！政府每日分發口罩到超商，卻也讓第一線的勞工相當疲累，一名新北市中和區小7員工表示近來因口罩限量供應，每天不斷幫口罩「加工」，一邊面對不斷有民眾上門問一樣的問題，崩潰地說「還沒得肺炎，就要先累死了」。

武漢肺炎疫情在台灣還沒擴大，不過為了防堵，政府統一徵購口罩，並將售價從8元降至6元，徵用來的口罩已陸續送至各大超商。

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經濟部指出，也獲得總統蔡英文支持、行政院同意，將用2億元新建62條台製口罩產線設備（含一成兒童口罩模具），預計一個月內完成，能將日產量達到1000萬片。

不過許多民眾陸續開工、未來也將開學，每天辛苦地到各通路去問「還有沒有賣口罩？」，更慘的是，販賣口罩的第一線店員，近來每天上班被問到翻，卻不敢言。

一位7-11店員表示，因為口罩送來要分配，每次都要「手工」包裝成3片一包，包裝前要先用酒精消毒手部，然後開始包裝，裝到一半，客人要結帳，又要放下口罩去櫃台，回來繼續包口罩，又要再噴一次酒精……，如此一天工作下來，讓原本就很多工的超商工作，更加辛勞，無奈地哀號「這樣下去還沒肺炎，就先累死。」

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