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僅5人參加！新人婚禮「只花10分鐘」　醫生新郎秒回第一線抗疫

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▲▼（圖／翻攝自秒拍）

▲這場婚禮只有5人參加。（圖／翻攝自秒拍

記者黃心瑀／綜合報導

面對持續延燒的武漢肺炎疫情，山東荷澤一對情侶在沒有邀情任何親朋好友的情況下，於1月30日早上9點，僅用了短短10分鐘的時間，就完成了一場婚禮；而一切的程序都結束後，職業為醫生的新郎李志強與老婆沒有吃午餐，就馬上趕回濟南的工作崗位上。

綜合陸媒報導，這場特殊的婚禮一共只有5人參加，分別為新郎李志強、新娘于紅豔、主婚人以及新郎父母，過程也十分簡單，夫妻兩人一拜天地、二拜高堂、夫妻對拜之後就結束了，全程只花了10分鐘的時間；婚禮結束不久後，兩人連午飯也沒吃，又趕著回到濟南重返工作崗位

新郎李志強是山東大學第二醫院的產科臨床醫生，他說，這場婚禮在武漢肺炎疫情爆發前就已經定下來，要在1月31日、也就是大年初六舉行，在與父母、岳父母商量之後認為，推遲婚禮在習俗上可能不是很好，更因為自己工作的特殊性，還有現在村莊都做了減少人員流動以防疫情傳播的動作，最後決定不邀請任何親朋好友，一切從簡。

新娘于紅豔則表示，婚禮沒有必要辦得多大多好，現在這種情況也是兩人最滿意的結果；儀式結束之後，她也用視訊向不能前來婚禮的爸媽報喜，儘管大喜之日父母不在身旁心裡有點委屈，但她覺得現在最重要的就是做好後勤工作，讓老公能安心地到前線工作。

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