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謠言雙黃蓮治武漢肺炎…再傳「含冰鎮睪丸因子」！網笑瘋：男人們，退貨吧

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲雙黃蓮口服液讓傳聞滿天飛。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎肆虐，最近大陸網上傳聞，成藥「雙黃蓮口服液」可以治療武漢肺炎，掀起民眾一陣瘋搶，不過現今沒有任何實驗證實雙黃蓮口服液能對抗冠狀病毒。對於這波盲目購買潮，不少人紛紛傻眼直呼「清醒一點好嗎？」現在就有一張圖，指出雙黃蓮口服液會「冰鎮睪丸」，狠酸這個謠言。

據《騰訊醫典》報導，目前大陸市面上的雙黃蓮藥物包括雙黃蓮顆粒、雙黃蓮片、雙黃蓮口服液、雙黃蓮注射劑等等，成分主要是金銀花、黃芩、連翹，對於金黃色葡萄球菌、流感、皰疹等病毒有抑制作用，但「並不包括冠狀病毒」，現今沒有任何實驗證實雙黃蓮口服液能對抗冠狀病毒。

請繼續往下閱讀...

中國科學院上海藥物所指出，現在還處於實驗階段，尚未證實雙黃蓮能治好新型冠狀病毒，但雙簧蓮口服液當初被用來對抗SARS，很多人以為它也同樣能醫好武漢肺炎，於是瘋狂地搶購藥局所有雙簧蓮藥品，連網路上「雞鴨鵝家禽專用」的也被搶光，讓網友忍不住呼籲「清醒一點好嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲微博又傳出雙黃蓮口服液匯削弱雄風。（圖／翻攝自微博）

沒想到日前又有人在微博發文「早在十五年前，德國教授柯基米爾‧蘭帕德斯基就在國際著名醫療廣告雜誌老年春秋上指出#雙黃蓮口服液#雖然能抑制某些病毒，但是雙黃蓮中包含的IceTesticular因子會攻擊男性睪丸，有證據顯示連續餵公雞一周雙黃蓮，公雞的睪丸縮小了40.27%」。

不過因為根本沒有什麼蘭帕德斯基教授，連配圖都很明顯是合成照，文中的雜誌、IceTesticular因子都不存在，明顯是有人想嘲諷這波盲目購買潮。微博網友就紛紛留言笑說，「哈哈哈哈神TM IceTesticular！這個冰鎮睪丸因子是什麽鬼」、「男人們，退貨吧」、「這教授我都搜不到，怎麽說」、「這不重要，放個外國人圖片，寫兩句牛逼的話，你也可以當教授」、「用謠言對抗謠言。」

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