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買連鎖店熱粥！一翻「配料有秋葵」她驚豔…好奇問：會很奇怪嗎　網推爆

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▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲冷冷的天來碗熱粥，暖胃也暖身。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

最近低溫襲台，火鍋和熱湯就成了覓食時的搶手選擇，其中粥類也很夯，有各種口味、配料，熱呼呼的一碗吃下去，既暖胃又暖身。一名女網友日前就到連鎖粥店買粥，意外發現配料裡有秋葵，驚艷之下也忍不住好奇問「粥裡放秋葵，會很奇怪嗎？」並說她個人覺得很棒。看到貼文後，網友紛紛留言，引發一陣熱論。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「粥裡放了秋葵」，文章開頭就直問「會很奇怪嗎？」說她買了連鎖粥店的菇多粥，吃了才發現裡面有加秋葵，讓她覺得很驚艷，「不過小妹我個人是茄子、青椒、香菜、苦瓜、秋葵都吃啦！所以覺得很棒，各位女孩兒有吃過粥裡面有秋葵嗎？」

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秋葵。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO買粥，發現配料裡有秋葵。（示意圖／記者趙于婷攝）

貼文吸引許多秋葵控回應，「秋葵超棒」、「秋葵顧腸胃，好」、「秋葵超好吃耶」、「沒吃過加秋葵的粥，感覺很高級@@」、「秋葵切片放粥感覺很適合」、「超愛秋葵欸！居然會加在粥裡，好棒喲」、「秋葵富含蛋白質，降血糖又顧胃，對身體很好」、「秋葵超好吃」、「好吃到想自己種！」

但也有網友直呼無法接受，「秋葵超噁，根本就是青椒+膠水。」其他人則紛紛留言討論，「加在粥裡不會糊掉嗎?我之前煮麵放秋葵都會變苦」、「之前學校點心出現過秋葵小米粥」、「常常這樣煮，尤其秋葵盛產期」、「想念之前的秋葵之亂」、「我在日本試過粥+秋葵+山藥泥，整個一塌糊塗了（笑哭」、「秋葵很好吃啊～」

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