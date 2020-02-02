影／淪第二大疫區！溫州今凌晨起封城　每戶家「每2天只能派一人出門」

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情持續擴散，截止今（2）日上午7時51分，大陸確診人數達到1萬4,401人；其中浙江省昨（1）日又新增62例，目前已確診661人。對此，溫州市當局宣布，從今日凌晨起，開始實施禁出管制，且每戶家庭中，每2天只能派1人出門採購物資。

▲武漢肺炎持續擴散，大陸確診人數已破萬。（圖／路透社）

據溫州市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組通報，為了確實做好新型肺炎疫情的防控工作，將盡可能地減少人員流動，控制疫情傳播。此外，通報中指出，根據省市有關要求，今（2）日0時起至2月8日，將在全市範圍內，實行居民進出管控措施。

據悉，大陸目前已確診14,401例武漢肺炎病例，死亡人數共304人；其中，最主要疫區湖北已新增至9,074例，死亡人數294；另外，浙江省昨（1）日又增加62例，目前共新增至661例，已成為大陸第二大疫情淪陷區。

對此，浙江溫州市當局宣布，今起將嚴格控制居民出行，且全市每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員出門採購生活物資，其他人員除了生病就醫、疫情防控工作需要，或是在保障公共事業運行、群眾生活及其他涉及重要國計民生的相關企業上班外，原則上不要外出。

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