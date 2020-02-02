結婚5年沒懷孕！她被送子大師騙「獻身保孩子」...花13萬元補仙姑元氣

▲于娟為了想要孩子，竟相信劉男的謊言。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇南京市女子于娟（化名）與丈夫結婚5年，但卻遲遲沒有懷上孩子，這些年來，她不斷往醫院跑，肚子還是沒有動靜。就在絕望之際，一名號稱「送子大師」的劉姓男子找上門，謊稱自己是受仙姑指引來，除了騙于娟要發生關係才能保住孩子，甚至還向她要求3萬元人民幣（台幣約13萬）來補仙姑的元氣。

綜合陸媒報導，事發當時，劉男主動進入于娟家，號稱自己是有名的「送子大師」。他表示，要發生關係才能有孩子，並且要求于娟給他3000塊（台幣約1.3萬），作為仙姑恢復元氣的費用。

由於于娟的老公長年不在家，加上她太想要有一個孩子，來維繫自己的婚姻，於是便相信了劉男的謊言。據悉，劉男當時還向于娟保證，如果順利懷上了孩子，就會將錢全數退還。

一個月後，于娟看見自己的肚子依然沒動靜，便又去找大師。此時，劉男又騙于娟已經懷孕了，但要再發生一次關係才能保住肚子裡的孩子。一開始，于娟原本拒絕，但聽到劉男提到自己的丈夫時，心裡最脆弱的那塊似乎被觸碰到，因此便答應了。

據悉，為了能夠順利懷上孩子，于娟前後共花了3萬多元人民幣（台幣約13萬），甚至賠上了自己的清白，但肚子依舊沒有消息。事後，于娟察覺這一切似乎是個騙局，便在家人的陪同下一起到派出所報警。雖然劉男目前已被警方抓獲，但于娟不僅人財兩失，最後連願望也沒有達成。

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