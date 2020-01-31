24小時兒科急重症醫療不打烊　全方守護孩子的健康

▲台南新樓醫院兒科醫療團隊，為保障及提供兒童24小時之急重症及緊急醫療照護，提供24小時兒科急診專任醫師診療服務。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內生育率逐年下降，兒科急診運作日趨嚴峻，因而造成部分區域晚上或假日無兒科醫師可以看診窘境，台南新樓醫院為保障及提供兒童24小時之急重症及緊急醫療照護，是除成大醫院外，唯一提供24小時兒科急診專任醫師診療服務的醫院。

台南新樓醫院指出，衛生福利部近年來投入大筆經費，推動「提升兒科急診醫療品質及資源整合計畫 」，因此新樓醫院為保障及提供兒童（含新生兒及早產兒）24小時急重症及緊急醫療照護服務，積極推動及提升兒科的照護品質，目前有4位急診專任醫師負責診治，讓大台南地區的病童，不論夜間或假日，皆可接受到專業的兒科醫師看診照護，為台南市挹注更完善的兒科醫療服務。

請繼續往下閱讀...

台南新樓醫院蔡江欽院長說，新樓醫院積極推動兒科的醫療照護品質，除了兒科急診專任醫師24小時診治外，醫院亦提供「新生兒轉診外接服務」，轉診外接的對象包括早產兒、呼吸窘迫症候群、胎便染色症候群、生產過程發生意外的新生兒等。當有新生兒需要醫療協助，醫院小兒加護病房，提供轉診專線經醫療院所通報後，由醫護人員共同出動，依據病況攜帶輸送型保溫箱、氧氣筒、藥品與插管急救管路的急救箱、移動式生理監視器、轉送型呼吸器等，搭乘救護車，盡可能在30分鐘內抵達新生兒所在的醫療院所，將新生兒接回加護病房給予後續妥善的治療。



新樓醫院指出，2019年兒科急診就診人次較2018年上升4％、由其他醫療院所轉入新樓醫院2019年急診的兒科個案較2018年上升73.7％，其中2019年由成大醫院等醫學中心轉入的個案較2018年上升147.6％，兒科急診住院比率從2018年11.26％上升至14.11％（就醫以肺炎等呼吸道重症、腸胃性疾病為主），兒科急診及兒科住院病人的滿意度達95％以上，可見醫院兒科的緊急醫療處置能力具相當的水準，並得到各醫療院所及民眾的認同，願意將孩子轉診到台南新樓醫院，讓父母們安心的就地醫療。

不僅如此，新樓醫院具優質婦兒科團隊，近年分別以「全方位高危險妊娠照護」及「用心守護新生命-全方位新生兒照護團隊」榮獲SNQ國家品質標章，更持續接受認證並通過2019年醫院緊急醫療能力分級評定，中度級急救責任醫院（高危險妊娠及新生兒、早產兒），並有安胎病房，提供孕婦妥適醫療服務，深受台南醫療院所與民眾信賴，台南新樓醫院兒科醫療團隊，發揮強而有力的醫療服務，守護台南地區孩童的健康。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦