即日起廣東人禁止入境！指揮中心：當地有15%確診未去過湖北　疑有社區感染

▲陸委會蔡志儒處長。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者黃凱翊／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不只口罩持續缺貨、各大學延後開學，台灣截至1月31日也出現第10例確診個案。中央流行疫情指揮中心今（1）日召開記者會，新增廣東省為二級流行區域，並將湖北省為一級流行區域。明日起居住在廣東的大陸民眾，一律不准入境；經小三通入境者，明日起也一律居家檢疫14天。

陸委會蔡志儒處長表示，此措施是針對大陸人士的一個管制，商務交流只剩下商務屢約跟跨國企業調動可以進來，社會交流的部分是陸配可以進來，目前由於之前提出的申請都已暫停接受，因此影響應該不大，具體的影響人數要再花時間統整。

陳時中指揮官表示，根據疫情的嚴重程度，將會視情況決定管制的範圍是否再擴大。陳時中表示，由於目前廣東的確診病例有15%沒有湖北省旅遊史，懷疑當地已出現社區群聚感染，所以目前將廣東列為二級流行區域。

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陳時中強調，即起有廣東旅遊史者，一律居家檢疫；若為湖北入境民眾，採檢後陰性仍要留院，待第二次採檢為陰性才會放行。廣東入境民眾，若採檢一次為陰性，就會開出居家檢疫通知書，居家隔離14天，經過一定時間後再驗一次，等到雙陰性方可排除。而居住在廣東的大陸人，一律不准入境；小三通入境者，明日起一律居家檢疫14天。

台灣自1月21日出現首例武漢肺炎確診案例後，全台出現口罩搶購潮，指揮中心31日將口罩從徵購改為徵用，家數更從10家擴大為25家，產能也從每天400萬片提升到每天440萬片，確保供貨無虞。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩有防護作用，但更重要的是個人衛生維護，尤其是手部，會比戴口罩來的更重要，因為這是飛沫傳染，雙手會到處摸產生傳染可能性，手部要時時用肥皂洗乾淨，是最重要的事。

陳時中指出，戴口罩有一不三要，戶外等通風好的地方不需要戴口罩，若是慢性病、身體虛弱、到醫院等有感染風險之處才需要戴口罩。擁擠通風不良處意指在15分鐘內維持50公分之內距離，可稱為擁擠處，超過一公尺則沒有戴口罩必要。

但就算如此，指揮中心仍呼籲，健康民眾與學生上學都無需戴口罩，除非有急性呼吸道症狀、發燒、到人潮壅擠處，或者怕感染了會有嚴重併發風險等才需要戴，應遵守每日限購3片原則，將資源留給更需要的人。

