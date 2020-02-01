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網傳「彰化老人會倒閉」　會長孫女議員溫芝樺提告：是結算

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▲網友留言指彰化市老人會倒閉了嗎。（圖／翻攝自彰化人大小事）。

▲網友留言指彰化市老人會倒閉了嗎？（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

在Dcard論壇跟臉書「彰化人大小事」，都有網友發文彰化市老人會傳出倒閉的留言，讓網友們感到非常不可置信議論紛紛，還直指是陳杰與溫國銘一家將錢都拿去用在選舉，話題延燒至今1個多月，對此不實指控，溫國銘的女兒彰化縣議員溫芝樺上周已經到警局正式提告，也將在下周召開記者會公布財務狀況。

Dcard論壇中，網友指出，拜託彰化人別再投 「藍營」 尤其 「陳木灬這一家人」，他們之後還要繼續出來選舉賺錢，永遠賺不飽，我家人兩個老會員就至少付了八九十萬，總共幾千個會員加起來的數目多少？！非常可觀，而且路上常常看到他們廣告和各種文宣品，每次離選舉日還非常久遠就在打廣告，好奇是多有錢？ （我不是說綠就一定好，只是對陳杰一家人的貪婪和明目張膽真的受不了）

▲網友留言指彰化市老人會倒閉了嗎。（圖／翻攝自彰化人大小事）。

▲網友指彰化市老人會倒閉。（圖／翻攝自Dcard論壇）

「彰化市老人會聽說目前還有一二千名會員，而且老人會的幹部早就已經知道財務有困難，不是突然才發現財務困難，卻還讓大家一直繼續繳繳網友指出一夜之間突然接到消息，說下個月彰化市老人會【倒會】，叫大家如何接受，尤其許多老人家已經繳好幾十年，累積下來至少數十萬的老本就這樣蒸發了。」

這名網友還寫到未來老人會館之後會拍賣掉，拍賣價餘分給會員們，並且會員符合的資格是還被要求要繳完12月的會費！！才符合會員資格... 你12月會費不繳，連那一點拍賣的平分錢都拿不到！！！

網友所指的「陳木灬這一家人」，記者去電找答案，秘書蕭是程指出，彰化市老人會與彰化市老人會互助會是不同的，彰化市老人會屬於人民團體目前有會員約6000多位，財務狀況一切順利各項會務活動及老人關懷活動順利推行，那老人互助會成立30多年，是老人會裡面另外成立的，成立的目的主要就是互助，目前有2千多名會員，每月繳1,200元的會費，遇到過世時大家互相關懷的意義。

▲議員溫芝樺到警局提告。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲對於Dcard論壇中彰化市老人會倒閉一文，議員溫芝樺到警局提告。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

蕭是程也說，老人會長是溫國銘的媽媽温蔡秀春，老人會未來還會在，那互助會跟老人會的財務是分開的，目前是互助會要結算，在1月份召開會員大會時已經通過，並不是如外傳的解散，目前已請會計師正在做帳務，也將於下周正式對外說明。

腦公！你不可以賴帳喔

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