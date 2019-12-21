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陳杰打造「杰士尼樂園」進入倒數　推出感恩耶誕與親子同樂

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▲杰尼士樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲杰士尼樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全國總工會理事長陳杰將多年來的夢想付諸行動實現，將競總命名為「杰士尼樂園」並訂下要募集10萬張發票的願景，邀請大家一起做公益，隨著陳杰的退選，樂園的營運也進入倒數，決定要與彰化的孩子們一起度過2019年最後的日子，也推出了感恩耶誕節系列活動，為2019留下美好回憶。

▲杰尼士樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲杰士尼樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳杰出身於基層勞工家庭，從小就在永樂街夜市協助父親擺筒仔米糕，小時候家裡的經濟狀況並不好，讀書下課後要到攤子幫忙洗碗備料，所以要去遊樂園是遙不可及的夢想，長大後自己在夜市擺木瓜牛奶、當過全興工業的倉庫管理員、台灣水泥的事務員，深知基層勞工之苦，到樂園玩一直是從小未完成的願望，因此除了彌補自己小時候的遺憾之外，更希望可以將這份童真分享給大家，讓不同的世代可以創造更多的美好回憶。

▲杰尼士樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲杰士尼樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「杰士尼樂園」有一座座夢幻旋轉木馬、飛天小飛機、咖啡杯，總部後方設有仿古小火車、籃球機、搖搖馬，還有孩子最愛的球池與釣鴨池，彷佛來到兒童樂園般，這裡政治味少了點，滿滿的都是兒時回憶的歡樂氣氛。

陳杰希望可以將這份童真分享給大家，讓不同的世代可以創造更多的美好回憶，杰士尼樂園用心盡力的從中發揮創意，希望和彰化縣的小朋友創造出共同的快樂記憶，也為家長打造一段跟孩子們共處的開心時光，訂下要募集10萬張發票的願景，邀請大家一起做公益，也歡迎幼稚園來杰士尼戶外教學。

▲杰尼士樂園舉辦耶誕系列活動。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外杰士尼為彰化的青年打造平台，開設耶誕市集，讓青年創業有平台可以展現，樂園更精心布置了耶誕節網美牆，還有巨型扭蛋機，花100元可以做公益還能開箱禮物歐，樂園也將在1/4舉行告別杰士尼的派對，陳杰更期盼所有來過杰士尼的你，一起回娘家跟杰士尼說再見。

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