網傳雙黃蓮治武漢肺炎！淘寶「家禽專用」被搶到下架…他傻眼：清醒點好嗎

▲搶購前看清楚是人類還是家禽專用。（圖／翻攝自微博CHENJIAYISEVEN ）



記者黃可昀／綜合報導

先前傳出酒精、高溫可以殺死冠狀病毒，最近大陸又有一項說法，成藥「雙黃蓮口服液」可以治療武漢肺炎，掀起藥局一陣瘋搶。網友發現，現在就連網路上「家禽專用」的雙黃蓮口服液也被掃光，被大量民眾買到直接缺貨下架。

「台灣事實查核中心」報告指出，醫學證實冠狀病毒在攝氏56度的環境下，30分鐘後就會死亡，醫藥酒精也能有效殺死病毒，但這都是在「人體未受到感染」的前提下，如果已經感染的患者，喝酒、開暖氣等方式都無法治病。如今又傳出雙黃蓮口服液也能殺冠狀病毒，不少未查證的民眾就開始大量採買。

請繼續往下閱讀...

▲不要隨便喝下家禽專用的雙黃蓮口服液。（圖／翻攝自微博「俄羅斯什麼值得買」）



據《騰訊醫典》報導，目前大陸市面上的雙黃蓮藥物包括雙黃蓮顆粒、雙黃蓮片、雙黃蓮口服液、雙黃蓮注射劑等等，成分主要是金銀花、黃芩、連翹，對於金黃色葡萄球菌、流感、皰疹等病毒有抑制作用，但「並不包括冠狀病毒」，現今沒有任何實驗證實雙黃蓮口服液能對抗冠狀病毒。

中國科學院上海藥物所指出，現在還處於實驗階段，尚未證實雙黃蓮能治好新型冠狀病毒，但雙簧蓮口服液當初被用來對抗SARS，很多人以為它也同樣能醫好武漢肺炎，於是瘋狂地搶購藥局所有雙簧蓮藥品，連網路上「雞鴨鵝家禽專用」的也被搶光，讓網友忍不住呼籲「清醒一點好嗎？」

其他人表示，「人連雞都吃，雞飼料算個毛」、「還沒上熱搜就趕緊看淘寶的藥，群眾太迅速斷貨了，下滑看到很多是給動物吃的也在買」、「大半夜被那些盲目跟風且愚蠢的人笑翻」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！