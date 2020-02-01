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義大利拒台灣飛機入境　網「狂踩地雷」報復：披薩狂加鳳梨！

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（示意圖／Pixabay）

▲義大利拒台灣飛機入境，網友揚言要在披薩加爆鳳梨。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸新型冠狀病毒疫情不斷升溫，截至今早10點，中國境內已出現破萬起確診病例，造成259人死亡。對此，義大利當局宣布，即日起暫停與中國的所有航班，就連鄰近國家香港、澳門以及台灣都無一倖免，所有飛機都被阻擋在義大利國門外，消息曝光後隨即引發台灣網友一片討論。

義大利日前出現2起武漢肺炎確診案例，這2名患者是從中國來羅馬旅遊的中國人，隨後有將他們隔離治療；對此，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）當地時間30日也召開記者會宣布，將暫停中國與義大利往來的所有航班，另外，香港、澳門以及台灣也受到影響。

請繼續往下閱讀...

針對義大利當局禁台灣航班這件事，外交部做出回應，表示義大利當局的決定與疫情無關，應是基於認知上的錯誤，有許多國家確診病例多於台灣但卻沒有受到飛行限制，也期盼義大利能收回這項決定。

義大利禁台灣航班的消息曝光後，網友們也跟著暴動了，開玩笑地表示要對義大利展開報復行動，狂踩義大利人的地雷：「我要在義大利麵、披薩都狠狠加滿鳳梨」、「從明天開始拍一個禮拜的鳳梨披薩到義大利官方推特」、「吃夏威夷披薩氣死義大利人」、「我要在披薩上面加臭豆腐」。

除了義大利外，像是以色列、新加坡都禁止中國旅客入境，日本則是宣布禁止湖北人入境，至於美國部分，美國航空公司（American Airlines）與達美航空（Delta）稍早都暫停所有往返中國的航班。

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