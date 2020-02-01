20個N95賣8999元！蝦皮口罩賣家囂張「會越來越難買」　網友怒：別搶賺災難財

▲武漢肺炎來勢洶洶，許多民眾瘋搶口罩求心安，卻也讓口罩價格被炒到天價。（圖／資料庫）

圖文／CTWANT

武漢肺炎來勢洶洶，讓國人掀起「搶罩風波」，也讓不肖業者有機可趁，哄抬口罩價格發災難財，有賣家在蝦皮上販售口罩，20入的N95竟要價8999元，連7入的醫療用口罩都被炒到近千元，業者還表示「供不應求」、「接下來會越來越難買」，斂財行徑被網友罵翻「別搶賺災難財」。

據了解，單個N95口罩價格落在百元上下，但近日有民眾在蝦皮賣場發現，20個N95口罩被喊到8999元，一個口罩就要價約450元，在網路上還被瘋搶，賣家囂張表示存貨已被掃光，要到4月底之後才有貨，更不忘提醒買家把握機會。

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一般醫用口罩也被炒到天價，有民眾日前下訂50入口罩，起初要價299元，下單卻飆漲到900元，更以「外銷疫區」為由取消訂單，說明欄上更直接寫明「真的嫌貴不要買」，還有人以250元買到一盒口罩，轉手就以350元出售，心安理得賺災難財的行徑讓網友氣得牙癢癢。

不只網路上賣家胡作非為，全台各地陸續傳出有藥局和百貨商場坐地起價，新竹有藥局遭爆料，原價70元一盒的口罩竟以800元售出，雙北的商場更多次傳出「翻倍漲」，原價200元的商品被賣到500元，當全台齊心防疫時，不肖業者卻趁機中飽私囊，將「求罩若渴」的民眾當成代宰肥羊。

面對離譜的「天價口罩」，各地地檢署也開始著手調查，對於非法囤積口罩想哄抬價格的業者絕不寬貸，公平會也積極蒐證，若發現業者之間確實有合意或共同調整價格的情形，將依公平交易法予以嚴懲，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，請民眾勿以身試法，也提醒大眾別因恐慌而購買價格不合理的口罩。

▲網路上有人販售20入N95口罩，要價竟飆到8999元，更因「供不應求」而瞬間售罄。（圖／翻攝畫面）

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