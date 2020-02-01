返家遇死劫！休旅車自撞釀2死　3歲女：「媽咪救我」…下秒爆炸

圖文／CTWANT

馬來西亞一名24歲葉姓男子，31日開車載著妻女準備返家，沒想到半路卻失控衝撞護欄，車輛開始陷入一片火海，葉男和3歲的女兒活活被燒死，只有27歲的妻子陳女成功獲救。事後陳女心碎地表示，當時看到女兒卡在車內大喊：「媽咪救我」，她卻什麼都做不了，當場崩潰痛哭。

綜合外媒報導，華裔葉姓男子平時和妻女住在怡保，近日適逢農曆新年，一家3口先前往峨侖老家過年，接著再到怡保的娘家，直到今天早上10點左右，葉男駕駛的休旅車突然失控自撞護欄，車輛瞬間起火燃燒，葉男和女兒不幸命喪火窟。

▲休旅車當場起火燃燒。（圖／截取自YouTube）



而妻子陳女當下被及時救出，並沒有受傷，但她憶起事發情況仍舊悲痛不已，陳女當時看到女兒在車內哭喊：「媽咪救我」，她立刻上前拉開車門，但女兒卻被卡在車內，接著一陣爆炸，女兒就消失在火海中。事後陳女崩潰表示，這台休旅車是近日新買的，不明白怎麼會突然爆炸。

令人心酸的是，葉男在除夕前夜，才在臉書分享文章提醒返鄉民眾，「早到、遲到，還是會到」、「你們千萬要小心駕車，你親愛的家人們可是等待著你們安全到家！」目前葉男和女兒的遺體已送往太平間等待解剖，而車輛自撞起火的詳細原因，有待警方進一步調查釐清。

▼葉男在臉書提醒大家開車小心。（圖／翻攝自臉書）









更多 CTWANT 報導

武漢肺炎／別只會出一張嘴！陸醫轟：換共產黨員親上前線

武漢肺炎／口罩降2元是德政？議員揭內幕：大家都要賺

書人落選明星賽 灰狼KAT抱不平：這是笑話嗎？

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！