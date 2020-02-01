游錫堃搶新國會龍頭：有興奮沒緊張！還在努力





▲立法院新科立委大合照，民進黨游錫堃與黨籍立委一同走紅毯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院1日辦理第10屆立法委員報到、宣誓就職，隨後舉行新任立法院正、副院長選舉投票，民進黨團推舉不分區立委當選人游錫堃對戰國民黨團則派出資深立委賴士葆搶國會龍頭寶座。游錫堃一早受訪時表示，以前擔任行政院長就常常來立院，今天心情有興奮沒緊張，至於院長寶座還在努力。

第10屆立法委員定於2月1日上午8時簽名報到，並於9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念。隨後10時30分將舉行院長選舉投票，並於中午12時開票；下午2時30分再進行副院長選舉投票，並於下午4時開票，新任正副院長將在下午5時宣誓就職。

因應新國會的來臨，民進黨團30日先行於立法院召開籌備會，並於會中正式推舉游錫堃搭配蔡其昌角逐新國會正副院長。由於民進黨在本次大選拿下61席單獨過半，「堃昌配」可望獲選為新一任國會正副龍頭。

游錫堃受訪時被問到對於院長寶座是不是已經勢在必行，他低調表示還在努力，能為國家盡微薄之力非常高興也很榮幸。

這次以立委身分來到國會是否會緊張，游錫堃說，有興奮沒有緊張，因為過去當民意代表當了八年，行政院長三年也常常來立法院，那時候立委有兩百二十五個，單單備詢就是現在的一倍，對立法院算是熟悉。