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王立強遭最高法院「凍結6500萬資金」　澳商人控：他騙走我鉅額

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲王立強去年自爆被指派干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者丁維瑀／綜合報導

《雪梨晨鋒報》報導，自稱為中國間諜的王立強（Wang "William" Liqiang）與妻子，1月24日被澳洲最高法院暫時凍結資產，金額為325萬澳幣（約台幣6500萬元），原因是雪梨一名商人指控被王立強騙去大量資金。

報導指出，澳洲新南威爾斯州最高法院1月24日發布緊急命令，暫時凍結王立強與妻子的325萬澳幣資產，1月31日還延長命令的期限，直到法院下達進一步的命令。此案將會於本月10日再次進行初步審理。

代表王立強與妻子的雪梨律師華生（Geoffrey Watson）上月31日告訴法庭，對於命令延長沒有異議，他們被安排在聯邦機構一處安全的地方。華生說，他不知道這對夫妻在哪，也不被允許知道。法院此前要求王立強與妻子提供一份清單，列出兩人在澳洲的資產。然而華生提到，這對夫妻沒有鉅款，帳戶只有不到2000澳幣。

提交給最高法院得文件中，澳洲居民舒男（Xin "Filip" Shu）聲稱，他2018年12月遇見王立強，王告訴對方他參與有利可圖的生意，那就是把名車從德國運到中國販賣。舒男表示，王立強說服他投資數百萬，還說自己與老婆在上海擁有房子，以此證明財力。

舒男聲稱，上海公安局2019年初通知他，王立強與妻子「現在不是、未來也不會是上海房地產的所有者」，這對夫妻提供的文件是假的。截至去年12月31日，舒男說這對夫妻拒絕還給他300萬澳幣（約台幣6000萬元）；他說，中國警方已通知他，會在中國起訴王立強與妻子詐騙。

據報導，舒男曾是工黨議員齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）下屬，還曾替雪梨西北區賴德（Ryde）副市長周碩（Simon Zhou）工作；周碩是房地產開發商黃向墨（Huang Xiangmo）的政治盟友。

去年11月，王立強告訴多家澳媒，他曾替北京當局工作，目標是影響香港與台灣的政局。目前他在澳洲尋求庇護。中國政府則駁斥他的說法，指控他是一名罪犯。

 
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