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澳洲森林大火逼近首都　坎培拉近20年首度緊急狀態

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▲▼澳洲野火／首都坎培拉空氣品質爛透，能見度極低。（圖／路透）

▲首都坎培拉空氣品質爛透，能見度極低。（圖／路透）

文／中央社

澳洲森林大火逼近首都坎培拉，坎培拉今天宣布進入緊急狀態，這是近20年來的首次。

澳洲首都特區（Australian Capital Territory）首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，這項措施目前已經生效，只要坎培拉仍有風險，緊急狀態就會持續下去。

有40萬人口的坎培拉宣布進入緊急狀態，主要是考量天氣預報近日將有熱浪來襲，預測森林大火可能延燒到坎培拉南部郊區。

巴爾警告：「情勢可能演變到無法控制的地步…進入緊急狀態，是我們能對首都特區民眾發布的最強烈警示，民眾必須為自己和家人做好準備。」

這是坎培拉首都特區自2003年以來第1次宣布進入緊急狀態，當年的大火摧毀了近500幢住宅房舍。

坎培拉的主要威脅來自奧羅拉爾谷（Orroral Valley）的大火，這場野火已燒毀1萬8000公頃土地，其中大部分偏遠林地。

南澳州（South Australia） 昨天氣溫達攝氏40度以上，氣象單位對州內數處容易發生大火的地區發布危險大火警示，並預測今天稍晚熱浪將襲擊墨爾本與坎培拉雪梨部分地區週末氣溫將達攝氏45度高溫。

當局表示，灼熱高溫伴隨乾燥熱風，將為新南威爾斯州（New South Wales）與維多利亞州（Victoria）部分地區創造嚴重森林大火的良好條件，而這兩州目前還有80多處有大火在延燒。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

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