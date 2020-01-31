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台北電玩展延期！全台「大型活動停辦＋延期」懶人包　退費制度一次看

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

中央疫情指揮中心指出，目前台灣武漢肺炎確診的病例有9例，國內累積的通報個案數則是來到838名。為了防止群聚接觸擴大疫情，不少大型活動也相繼宣布停辦或是延期。對此，《ETtoday新聞雲》也整理出全台各地停辦活動、以及暫停營業的公司行號提供參考。

【北部活動】

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●台北國際書展：原訂於2月4日舉辦，由於出版業界擔心民眾參與意願受到影響，決定將書展延期至5月7日至12日舉行，預售票券都可以延至新展期使用，亦可受理退票。

●台北國際電玩展：訂於2月6日至9日的台北國際電玩展31日宣布延期至暑假舉辦，確切日期將會另行公布，地點仍為南港展覽館1館不變。

●新北SBL明星賽：原訂於2月8日在新北市新莊體育館舉辦的第17季SBL明星賽將取消不打，例行賽則是根據即時疫情動態再做決定。

●台北波士頓交響樂團亞洲巡演：原訂於2月9日至10日於台北國家音樂廳舉行的「波士頓交響樂團」2場演出均取消，票券可全額退費。


【中部活動】

●台中中信兄弟棒球冬令營、春訓體驗營：原訂於2月1日至4日於台中洲際棒球場舉行，球隊宣布為了防控疫情決定停辦，學員可自行決定將報名資格順延至暑期夏令營（活動排程於5月公布），或選擇全額退費。

●彰化月影燈季「重慶銅梁火龍」特別表演：原訂於2月4日至6日在彰化舉行的「重慶銅梁火龍」表演，因團隊申請入境原因為「短期專業交流」，被禁止入台，但其他表演團的活動將照常舉行。

【南部活動】

●高雄富邦馬拉松：原訂於2月8日至9日舉辦，高市府以「健康無價，防疫第一」決定停辦，並且無條件全額退費給已報名的跑者。

●高雄摸黑電影院、草地野餐市集：原訂於2月1日的「摸黑電影院」及2月1日至2日、2月8日至9日的「草地野餐市集」皆取消。

●台南統一獅萊圍爐獅迷同樂會：原訂於2月8日在台南棒球場戶外廣場舉辦的火鍋圍爐活動已宣布取消，每席將退費630元，相關活動贈品則會陸續寄出。另外，統一獅選手也會在活動參加卡上簽名，隨機送給報名者收藏。

【離島活動】

●金門馬拉松：原訂於2月8日至9日舉辦，但縣府認為防疫為重決定取消，報名費將採全額退費，原登記「親自領取報名禮品」的跑友，大會將於2月底前協助寄送。另外，若因為馬拉松活動影響到機票和住宿，也可以出示報名成功畫面退票（費），若消費者遇到消費爭議，可請縣府觀光處協助處理。

●金門元宵活動：原訂於2月1日至2日的元宵搓湯圓及彩繪活動已取消，2月8日的元宵踩街活動也取消，至於燈會是否續辦，將綜合各方考量後另行公布。

【其他活動】

●英雄聯盟賽事：台港澳及東南亞區延期開賽。

【公司行號】

●Google：Google宣布關閉中港台的辦公室，台灣辦公室將關閉至2月3日。

●佳德鳳梨酥：佳德鳳梨酥於臉書發文表示，公司將會暫延至2月9日才開始營業。

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