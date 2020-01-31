歐盟不甩蘋果！議會表決通過充電器應盡快統一標準

▲歐洲議會通過決議案呼籲科技公司統一充電產品規格。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳心怡／台北報導

根據《TechCrunch》報導，歐盟議會以582票對40票通過了一項決議，該決議旨在呼籲歐盟行政部門採取行動，盡快統一科技產品充電器規格。這也很明顯地表現出，歐盟不理會蘋果上周聲明呼籲不要統一充電器，否則會扼殺創新的言論。

歐盟議會最近十多年來，一直努力推動統一充電器規格，該決議指出，消費者臨各種不同類型的充電器，有的時候甚至需要為每個設備準備不同的充電器。因此，議會呼籲歐盟政策制定機構，應該找尋可提高回收充電線和充電器數量的方法，並確保消費者不需為每種電子設備購買充電器，採納標準應是兼容多個設備。

該決議的重點主要是想減少電子垃圾的數量。2016年，歐洲一共產生了1230萬噸電子垃圾，相當於每個居民平均製造16.6公斤。立法機構表示，讓所有電子設備使用同一個充電器，可以將電子垃圾的數量降低一些。

不過，蘋果對歐盟的倡議表示反對，稱統一充電器將會「扼殺創新」，而且讓現有iOS設備用戶放棄Lightning，轉而使用USB-C，反而會產生更多的電子垃圾，與歐盟提倡的環保理念不符。

蘋果2012年在iPhone 5使用Lightning後，後幾代的iPhone用戶不必購買新的充電器。儘管如此，隨著大多數Android手機轉向USB-C發展，導致歐盟努力想讓蘋果產品也和大家一樣。