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某議員把陳雪慧喬走？　柯文哲支吾⋯「本府目前不予證實」

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記者楊亞璇／新北報導

台北市府小內閣異動，社會局長陳雪慧辭職，不過有消息傳出是因為受到某議員的壓力所致。對此，台北市長柯文哲31日在試乘新北環狀線後表示，「你去問他好了，你去議會問會⋯你去社會局問大家會比較清楚」。對於是否有議員喬人事？柯文哲支支吾吾說，「這個，嗯，這個⋯本府目前不予證實」。

陳雪慧出身基層社工，過去曾在台中市政府服務，曾在2014年擔任國民黨台中市長候選人胡志強競選總部副執行長兼發言人。之後陳雪惠擔任新竹市政府社會處長一職，是新竹市長林智堅愛將，2018年接受民進黨徵召參選新竹市議員失利，隨後未回林智堅團隊，林反而大方借將，讓陳雪慧接下北市府社會局長一職，也被視為白綠合作。

早在2018選舉前，基層民眾對於重陽敬老金遭砍的不滿便逐漸激化，陳雪慧出任社會局長可以說是接下燙手山芋，接著還被議員質疑敬老卡成效不彰，還重新檢討了敬老卡使用範圍。如今任職僅一年多就請辭，不少市府員工感到意外。

2020大選結束，儘管無關柯文哲任期，但柯市府異動頻傳，先是麾下的民調專家、研考會主委余家哲請辭，由曾任台灣戰略模擬學會執行長的賴彥霖接下，接著勞動局長則因賴香伶轉戰民眾黨不分區立委，其缺由前高雄市議員陳信瑜接掌。在剛過完年的首個上班日，台北市政府也表示，社會局長陳雪慧因個人健康因素已在年前請辭。

▲▼台北市議會市政總質詢,市長柯文哲,台北市研考會主委余家哲,台北市社會局長陳雪慧。（圖／記者李毓康攝）

▲陳雪慧。（圖左二／記者李毓康攝）

另一方面，新科立委賴香伶辭去勞動局長一職後，新任勞動局長陳信瑜31日上任，但她的反同背景引發質疑。柯文哲在受訪時強調，他講過很多遍，共榮社會是台北市政府的理想，副市長有各種顏色，國民黨、民進黨、親民黨都有，不會因為什麼立場不能做什麼事，每個人不同立場，大家在一個規則下可以一起運作，勞動局長任命不用再去討論，經過府內長官任命程序，有遴選制度。

▲▼環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲試乘新北環狀線。（圖／記者湯興漢攝）

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