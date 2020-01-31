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超冷！氣象局持續發布低溫特報　「新北等12縣市」今晚明晨下探6°C

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▲▼氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

受寒流影響，各地氣溫偏低，中央氣象局針對20縣市發布低溫特報，除澎湖縣、連江縣外，全台氣溫均非常寒冷，其中新北等12縣市為橙色燈號，有6度以下氣溫發生機率。

氣象局表示，昨天深夜至今天清晨由於寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，天氣寒冷，各地低溫約6至11度，其中西半部局部地區出現3至6度的低溫，入冬以來人工地面觀測站最低溫出現在嘉義站的5.8度。

請繼續往下閱讀...

氣象局今日上午10時26分持續發布低溫特報，針對12縣市發出橙色燈號、8縣市黃色燈號，氣象局指出，今日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(31日)晚至明(2月1日)晨局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。

氣象局表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東偶有零星雨，白天氣溫略為回升，中部以北及宜花高溫16至18度，南部及臺東20至22度，感受上較為舒適。

但今晚入夜至明天清晨後持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅8至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到6度以下。

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩年來最強寒流發威，全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼兩年來最強寒流發威，今晨全台各地氣溫創入冬以來最低紀錄。一早開工出門上班的民眾，無不戴上口罩穿上厚重外套禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

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