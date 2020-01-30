南投酒駕男撞車後逃逸…相隔不到2公里又撞3車！未繫安全帶送醫不治

▲陳姓男子（最後一輛銀色轎車）26日晚間於草屯酒後駕車肇事逃逸，隨後又撞上3輛汽車，經送醫搶救傷重不治。（圖／擷取自臉書）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮26日發生一起酒駕撞車身亡事故，陳姓男子晚間8時許駕駛銀色轎車，與一輛自小客擦撞後逃逸，行駛約1公里後，在敦和路與成功路口疑因車速過快，為閃避中央分隔島而撞上一輛白色轎車，進而形成4車追撞，造成白色轎車車頭、車尾嚴重變形，乘客受到輕微擦挫傷，其餘車輛有車損情形、無人受傷；陳男經酒測酒精濃度超標，又未繫安全帶，車禍造成他頭、胸部有撞擊傷勢，經送醫搶救後傷重不治。

警方表示，40歲陳姓男子26日晚間8時許，駕駛自小客行經草溪路時與車輛發生碰撞隨即逃逸，行駛至敦和路與成功路口時，為了閃避分隔島撞上前方停等紅燈的3輛自小客，其中白色轎車內的乘客有輕微擦挫傷，其餘車輛的乘客均無受傷，肇事陳男被送往草屯佑民醫院後轉往彰化基督教醫院，經搶救後仍回天乏術，經酒測酒精濃度超標。

▲車禍後救護人員趕赴現場處理，據悉，搶救陳男時救護人員聞到陣陣酒味。

據悉，救護人員到場後，搶救陳男時聞到陣陣酒味。另外，在陳男撞擊第一輛自小客後逃逸時，有民眾目擊一切過程，該民眾表示，當時他們在博愛路停等紅燈時，就聽到有撞車聲，綠燈起步之後陳男還高速掠過他們的車輛，時速最少80公里以上，完全沒有煞車。

該民眾表示，他們第一反應就是陳男肇逃，於是想追上去拍攝車牌報警，豈料最後陳男直接撞上前方車輛，他們就直接下車報警，但陳男完全沒下車、也沒動靜，後來他們就提供行車紀錄器協助警方辦案。

警方指出，有關遭撞車輛的車損方面，由保險公司做進一步處理。

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