全台首例！打卡武漢「帶點好料回台」　桃園警亂傳疫情...檢開工秒起訴

▲桃園市八德警分局吳姓員警休假時以武漢市場打卡「帶好料回台」在臉書亂貼文，30日遭檢方起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局吳姓員警日前於臉書貼文在湖北省華南市場打卡，還發表「帶點好料回台」等不實訊息，遭網友肉搜後查出是他所為，桃園地檢署在春節後開工首日，以吳員涉犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息、刑法第151條之恐嚇公眾等罪嫌，30日偵結起訴，這也是全國首例因任意散佈疫情訊息而遭起訴案件。

檢方指出，在八德分局大安派出所任職的吳姓員警，26日在臉書貼文「在武漢華南海鮮批發市場打卡，來這邊帶點好料回去和大家分享」，自以為詼諧幽默，但正值「武漢肺炎」防疫期間，引發網友不滿被肉搜查出身份，28日遭八德警分局移送偵辦，檢方春節後開工首日完成偵查終結，依傳染病防治法、恐嚇公眾等罪嫌將吳員提起公訴，也可能是全國首例因任意散佈疫情訊息而遭起訴的案件。



吳員在臉書貼文後雖然很快刪除，但已引發網友不滿，吳姓員警具有警職身分很快被網友肉搜，八德警分局隨後約談吳員到案說明。



此外，本身已是警方頭痛人物的吳員去年12月19日在八德警分局發布新聞中，吳捏造自己曾是青棒國手，熱心幫助老人，分局以熱警為民服務新聞處理，未料卻被網友肉搜吳根本不是青棒國手，揭穿吳員捏造新聞爭議行為，事後相關人員遭到警方懲處。



八德分局日前查出，吳姓員警春節前間並未出國，是休假期間在個人臉書上發表有關「武漢肺炎」等不實言論，分局已通知吳說明，吳坦承貼文是網路上的圖片，純粹只是開玩笑，警局調查後傳染病防治法第63條送辦，並召開考績會記1大過與調警備隊處分，但據了解，吳員已申請退休。

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