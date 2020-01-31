陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」

▲大陸的武漢新型肺炎感染者快速增加，但治癒者也隨之增多。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸國家衛健委今（31）日舉行新聞發布會，針對新型肺炎疫情狀況，中日友好醫院呼吸與危重症醫學科呼吸四部及五部主任詹慶元表示，感染病毒之後都會產生一定的抗體，但「已經痊癒的患者仍有二次感染風險」，日後應該加強防護。

由於近日武漢肺炎治癒的病例增加，對於是否有「二次感染」或「後遺症」的風險，詹慶元指出，從一般的病毒感染規律來看，病毒感染之後都會產生一定的抗體，對人體產生保護作用。不過，他提到，有的抗體可能持續時間沒有那麼長，所以這些已經痊癒的患者還是有再感染的風險，因此治癒的患者應該加強防護。

另外，詹慶元表示，從新型冠狀病毒肺炎的臨床上發現，輕症患者沒有後遺症，但重症患者可能在一段時間內會有肺損害的遺留情況，比如「肺纖維化」。他指出，肺的修復能力是非常強的，絕大部分的肺纖維化都是可以修復的，「急重的患者，極少數患者可能在比較長的時間內留一點肺纖維化，我們要加強後期的隨訪。」

根據大陸國家衛健委公布，截至1月30日24時，收到各省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例9,692例，包括現有確診病例1,527例、累計死亡病例213例、累計治愈出院病例171例、共有疑似病例15,238例。

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