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攻金門拿澎湖再進軍台灣南部　疑似解放軍攻台演習照曝光

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▲▼大陸各社群媒體流傳一張兵推照片。（圖／微博）

大陸各社群媒體流傳一張兵推照片，疑似解放軍進行攻台作戰路線演練。（圖／微博）

軍武中心／綜合報導

農曆春節前夕，大陸多個論壇流傳一張疑似解放軍攻台作戰演習引發熱烈討論。外界認為，此次曝光其中一條作戰路線顯示，解放軍模擬攻佔金門後拿下澎湖，接著再繼續往台灣南部地區進軍。不過該圖來源不明，目前仍無法確認其真實性。

照片可清楚看見，在諾大的解放軍陸軍軍徽下豎立著「南部登島作戰群指揮所」斗大字樣，主席台及兩側身穿不同軍種軍服的官兵在操作電腦。照片中間則出現台灣南部3D立體地形圖，上面布滿黑色標記，鄰近的海域也放上軍艦模型。

此外，一旁的巨幅地圖寫著「南部登島作戰群裝載航渡圖」，其地點疑似就在台灣海峽南部海區，同時還出現兩條從大陸沿岸通向台灣南部的不同航渡線路。當中一條路線顯示，解放軍模擬攻佔金門後拿下澎湖，再繼續往台灣南部地區進軍，一舉拿下金門、澎湖、台南、高雄、屏東以及台東

多數大陸網友認為，解放軍組建的「南部登島作戰群」所進行的兵棋推演，而這張演習照很可能是被洩密，不過該照片來源不明，其真實性仍有待確認。對此，我國國防部也隨即發出聲明表示，國軍基於確保國家安全之職責，對於台海及區域安全情勢，與當面共軍演訓、機艦動態等，均能運用聯合情、監、偵系統，嚴密掌握，即時應處。

事實上，中國近年持續不斷刻意放出許多針對台灣練兵訊息，2018年解放軍陸軍第73集團某防空旅透過微信公眾號「東部戰區」發布一張集訓照片中，標明國軍雷達站及軍用機場的台灣地圖，以及疑似為金門地區要塞部署圖。官方報導甚至強調，「走入集訓隊，首先映入眼簾的是充滿『戰味』的數個『野戰』編組作業室，布局精巧的現地沙盤，一眼望去敵軍的各個『要塞』一目了然。」

▼解放軍陸軍第73集團某防空旅日前組織基層指揮員進行集訓，官方釋出照片出現台灣雷達站及軍用機場。（圖／翻攝自微信公眾號「東部戰區」）

解放軍陸軍第73集團某防空旅日前組織基層指揮員進行集訓，副參謀長倪志軍全程監督、全程評，官方同時釋出照片出現台灣雷達站及軍用機場。（圖／翻攝自微信公眾號「東部戰區」）

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