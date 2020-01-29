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美蒙哥馬利號以「航行自由」名義航行南海　解放軍：蓄意挑釁的霸權行為

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▲美軍戰鬥艦蒙哥馬利號USS Montgomery LCS 8 。（圖／翻攝自Facebook／USS Montgomery LCS 8 ）

▲美軍戰鬥艦蒙哥馬利號USS Montgomery LCS 8 。（圖／翻攝自美國軍事官網 ）

實習記者周依儒／綜合報導

美軍獨立級近岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」（LCS-8）於大年初一（25日）在南沙群島附近航行，這是美軍首度在2020年執行「航行自由」任務。不過中國解放軍表示，美軍在農曆新年此舉是「故意挑釁」，根本是霸權行為。

根據USNI News報導，美國海軍第七艦隊發言人喬（Lt. Joe Keiley ）表示，蒙哥馬利號此次航行在南沙島礁附近完全符合國際法，且他們是為了維護航行海洋的自由、權利和合法性。喬也強調，美國堅持以航行自由作為中心原則，此次的任務也是和平進行，並沒有偏袒任何一個國家，更沒有針對，航行自由任務只是他們在南海海域的日常行動之一。

▲美軍戰鬥艦蒙哥馬利號USS Montgomery LCS 8 。（圖／翻攝自Facebook／USS Montgomery LCS 8 ）

▲蒙哥馬利號此次以航行自由名義航行南海 。（圖／翻攝自Facebook／USS Montgomery LCS 8 ）

解放軍南部戰區發言人李華敏則表示，對於蒙哥馬利號在25日進入南海海域時，全程都有對該艦進行監控、查證識別，並且給予警告驅離，但中國擁有南海諸島和附近海域「無可爭辯的主權」，因此不管美軍如何耍花招、挑釁生事都只是白費功夫。

另外，李華敏也警告，美軍在中國傳統新年佳節時故意挑釁，居心不良的行為就是赤裸裸的霸權，他們會持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和維護南海地區的和平穩定。

▲美軍戰鬥艦蒙哥馬利號USS Montgomery LCS 8 。（圖／翻攝自Facebook／USS Montgomery LCS 8 ）

▲美軍自1990年開始以航行自由為名對中國在南海地區實施戰略抑制 。（圖／翻攝自美國海軍官網 ）

據悉，美軍不斷提及的航行自由指的是國際習慣法中的一個原則，只要懸掛了任何「主權國家」旗幟的船舶都不受到其他國家的干擾。

不過這並非美國第一次以航行自由的名義在南海地區航行，早在1992年開始美軍就經常以航行自由出巡南海地區，而在2015年10月起美國前總統歐巴馬決定在南海對中共進行戰略抑制後，美軍在南海航行自由的次數已高達將近20次。
 

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