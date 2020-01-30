乘客疑似發燒「擔架推下機」　網傳是降落多倫多航班！

▲網傳上海飛往多倫多的加拿大航空航班，有乘客發病被帶下飛機。（圖／翻攝自YouTube／Sara B）



記者王致凱／綜合報導

近日，一段有關加拿大航空旅客在機上不適，被擔架送下飛機的影片，在微信、推特和臉書等社群媒體中瘋傳，只見有乘客疑似在飛機上發病，被醫務人員用擔架抬走，影片中可見加拿大航空標誌。網傳影片拍攝地點為上海飛往多倫多的航班，且全機旅客行程都因此受到影響，但加航並未證實此事。

有網友在爆料公社轉貼影片說，「中國上海飛加拿大多倫多的加航班客機，全部人不能下機，因有7人發高燒⋯」；除了臉書外，包括國外推特帳號或Reddit論壇也多有人轉貼。

另有消息指出，該班機為29日飛往多倫多的航班，於晚間7時左右抵達多倫多皮爾遜國際機場，但並未提供航班號碼。根據多倫多機場與加航官方網站，當天從上海飛抵的航班只有一班，若網傳消息屬實，應為AC 28/CA 7457航班。

對此，加航官方推特雖然有回應網友轉貼的影片，但並未證實任何該航班資訊，也沒有說明任何航班中，是否有乘客因身體不適而被送下飛機的情況發生。有網友聲稱，實際上該乘客是因為配戴N95口罩過久，導致缺氧不適，並非感染疾病，但此消息同樣未獲得證實。

事實上，加拿大航空已經於當地時間29日下午發表聲明稱，為遵照加拿大政府的避免前往中國進行非必要旅行建議，決定自1月30日起至2月29日止，暫停所有來往北京和上海的直航航班。

加航與加拿大衛生部並沒有專門針對此影片發表聲明稿。不過有一名自稱為加航員工的網友稱，實際上該航班為香港飛往多倫多的AC16航班，時間為1月29日，且該患病乘客也沒有感染肺炎。