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老寶貝「狂打30通電話」原因曝　女兒做完SPA：看到未接來電差點漏尿

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▲▼老人,電話,打電話,手機。（圖／Pixabay）

▲原PO呼籲愛要及時。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享沒接到媽媽打的數十通電話，後來知道原因才放下心中的大石頭。有人直呼，「一堆未接來電真的會嚇死人，記得交代沒聯絡上先打個訊息告知問題。」

原PO今天（21日）在「爆廢公社二館」臉書社團說，家有一老如有一寶，家裡的老寶貝凌晨3時45打給她說第四台不能看，「我5分鐘後就回家幫她處理」，結果確定真的是機上盒問題，已報修請對方早上來處理。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，媽媽曾在她上班時間打10通電話給她，原因就是第四台不能看，「當我看到未接來電的時候，心臟漏了好幾拍，以為發生什麼事」；對於媽媽來說，第四台不能看真的是很大條的事情。

▼原PO表示，對媽媽來說，第四台不能看是「很大條」的事。（示意圖／CFP）

▲看電視，有線電視，女性，孤單，單身。（圖／視覺中國）

原PO指出，雖然沒跟媽媽住一起，但也離很近，一通電話5分鐘會到的路程，「真的不要嫌棄自己的父母老了麻煩，在我們剛落地什麼都不會的時候，也是他們幫我們把屎把尿拉拔大的…愛要及時。」

對此，有網友留言「好加在我老木（老母）都直接打給第四台」；原PO回「她以為第四台沒有24小時的。」原PO後來也補充說，「曾經有一次我去做Spa，兩個小時手機都放在置物箱裡面，做完Spa看到30幾通未接來電，我都差點漏尿了。結果她卻只是問我說，『妳去哪裡怎麼不接電話』？」

其他人紛紛說，「有時候在外地工作，突然看到10幾通家裡的未接來電，真的會驚一下」、「一堆未接來電真的會嚇死人，記得交代沒聯絡上先打個訊息告知問題。」

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