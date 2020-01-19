洗澡跌倒！20歲女孩「當場產下7個月胎兒」嚇壞：怎麼有身孕…孩子慘夭折

▲女孩腹中的胎兒因為早產，最終不幸夭折 。（示意圖／LibreStock）

記者朱世凱／綜合報導

「怎麼會有身孕...？」浙江省杭州市一名20歲女孩18日洗澡時不慎跌倒，沒想到竟然就在浴室中產下一名嬰兒。雖然醫院緊急處理產後事宜，但孩子仍舊失去生命徵象。醫護人員表示，女子早已懷孕7個月，卻完全不清楚此事，目前已通報警方針對詳細情況做調查。

綜合陸媒報導，20歲女孩當時在九堡鎮一間飯店的浴室洗澡，不料過程中不小心跌倒，腹部瞬間傳來陣陣劇痛，雙腿間也立刻鑽出胎兒的頭。女孩被送往沙邵逸夫醫院時傻眼地說，根本不知道自己原來有身孕。經醫院初步估計，這名媽媽應該懷有7個月身孕了，可惜嬰兒因為早產，送醫時已經失去心跳。

▼20歲女孩送醫後仍困惑地說，不清楚自己有懷孕。（圖／翻攝自微博）

院方認為此事過於荒謬，所以通報當地警方介入此事。員警表示，媽媽是否真的對於懷孕一事不知情，還有待調查釐清。婦產科醫師表示，月經沒來的話，首先就要先考慮懷孕的可能，通常確定懷孕後，就要定期進行產檢，並且避免從事體力勞動，一旦出現臨產徵兆，就要及時到醫院預備生產。

不少網友看完後紛紛回應，「自己怎麼懷上的怎麼可能不知道啊，都20歲了」、「肚子裡有7個月大的胎兒，外形早就看得出來了吧...」、「有些女生想生卻生不出來，有些人卻像打個噴嚏一樣簡單」、「為什麼人家生產都感覺很輕鬆，我卻是要死要活地生」、「說謊不打草稿」、「可憐的孩子就這樣沒了」。

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