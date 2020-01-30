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環狀線通車百貨推優惠　環球300元送蛋塔、板橋大遠百發千元抵用券

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▲▼新北捷運環狀線首日試乘,民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

▲新北捷運環狀線首日試乘，搭乘民眾踴躍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新北環狀線通車，橫跨新店、中和、板橋及新莊地區，共有14個車站，目前開放免費試乘，吸引不少民眾趁春節期間體驗，其中Y16板橋站結合台鐵、高鐵、北捷形成交通樞紐，人潮可期，位於板橋站的環球購物中心與板橋大遠百，也趁勢推出環狀線通車優惠吸客。

▲▼新北捷運環狀線板橋站,LED燈飾,公共藝術 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北捷運環狀線首日試乘,民眾踴躍搭乘。（圖／記者李毓康攝）

▲板橋站結合台鐵、高鐵與板南線，成交通樞紐。（圖／記者李毓康攝）

主打小吃、美食與伴手禮的環球購物中心Global Mall板橋車站，近期聯合30家品牌，包括餐飲美食、伴手禮到生活休閒、服飾配件及手作體驗，推出多項優惠。即起至2／2連續4天祭出滿額贈，iMall會員當日單筆消費滿300元，即可獲限量泰昌餅家蛋撻。

▲環狀線百貨優惠。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心板橋車站趁勢推出環狀線優惠。（圖／環球購物中心提供，以下同）

▲環狀線百貨優惠。（圖／環球購物中心提供）

▲單筆消費滿300元，即可獲限量泰昌餅家蛋撻。

「丰禾日麗」即起至3月底，週一至週五兩人同行，可至服務台索取板橋車站優惠券，用餐可贈價值320元紅燒虎掌；「一幻拉麵X胡同居酒屋」1月月底前消費兩杯啤酒，即可獲得1杯啤酒兌換券，另外，憑板橋車站優惠券，2／20前消費滿600元即可現折100元。

▲環狀線百貨優惠。（圖／環球購物中心提供）

▲「丰禾日麗」紅燒虎掌。

而「魷魚大叔」則可憑板橋車站優惠券，2／16前每人消費滿300元即贈炸雞翅3支；「蔬河」憑券2／16前消費滿額送檸檬氣泡飲；「蘇杭」用憑板橋車站優惠券，2／16前消費不限金額，每桌加贈芝麻酒釀湯圓。

▲環狀線百貨優惠。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall板橋車站「一幻拉麵X胡同居酒屋」推精釀啤酒買2杯即贈1杯兌換券。

▲環狀線百貨優惠。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall板橋車站香港「池記」推買一送一，2／10至2／29日任選一主餐即贈鮮蝦雲吞麵。

板橋大遠百也針對環狀線即將成長的來客人潮，推出「集客活動」，與銀行合作，針對第一階段開通區域居民，包括新店、中和、新莊等地顧客寄送簡訊邀請來館，憑訊息可領取價值1,850元抵用券，價值等同於頂級VIP顧客邀請卡，且使用遠百APP、HAPPY GO Pay APP在館內消費2,000元，可憑發票免費兌換限量紀念悠遊卡。

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