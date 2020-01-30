疾管署：不配合武漢肺炎居家隔離　完全失聯就「公布姓名」

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，疾管署今公布第9例。而有關居家隔離和檢疫方面，也不斷傳出隔離者「外出趴趴走」事件，對此，疾管署副署長莊人祥指出，居家隔離和檢疫的人，衛生局早晚兩次會去聯繫，如果聯繫不到或隨意外出，會依照《傳染病防治法》處罰1-15萬元，若屢次不改或完全不見失聯，也可能公布姓名。

▲防範武漢肺炎，民眾於超商購買政府釋出口罩。（圖／記者林敬旻攝）

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中央疫情指揮中心今（30）日公布新增確診1例本土嚴重特殊傳染性肺炎個案，1月27日發病，28日就診，經檢驗於今(30)日確診；案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

另外，基於中國大陸各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於28日已將旅遊疫情建議第三級警告（Warning）範圍擴大至中國大陸（不含港澳），民眾避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。