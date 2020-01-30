口罩亂喊價「罰5000萬」！經濟部：不再賣「整盒」了　每人限買3片到2/15

▲公平會表示，口罩亂訂價最高可罰5千萬元。（圖／記者許宥孺攝）



記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎侵台，民眾瘋買口罩，不少人抱怨買不到口罩跟價格過高。對此，公平交易委員會彭紹瑾副主任委員表示，每天都會派人稽查，不能有囤積和高價銷售，一旦有違法就移送檢調；若是聯合共同決價格數量、對象或地區，可依照《公平法》第40條可開罰10萬到5千萬元，若不改善，可以刑法處3年以下有期徒刑，相關消費爭議都可撥1950專線反映。

衛福部部長陳時中表示，台灣目前口罩量是夠的，前陣子釋出的4,500萬片是因應過年期間生產和物流業量能下降的空窗期才釋出，方便民眾購買，但這段時間有民眾一次購買太多，才會導致口罩荒，因此開始限制民眾購買數量，而台灣一直都是口罩進口國，目前也積極向國際收購。

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而針對口罩產量和價格，經濟部次長王美花也指出，已經去跟製造商、通路商和物流商協調，指揮中心也會做新聞發佈，目前一片8塊錢、每人購買3片的規定會持續到2/15。

王美花說，原本國內製造量只有180萬片，現在已經讓製造商全產能，提升到400萬片，但其中包含第一線人員、回補、四大超商、衛福部指定要裝藥店販售等使用，所以仍需要做相關限制。她強調，現在是一片8塊錢，現在有在協調價格，會了解相關成本，給廠商合法的利潤後公布價格，甚至可能會低於8塊錢。

為國內口罩需求合理配置，明日起全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。

而民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，要優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，有呼吸道症狀、有慢性病者外出和在擁擠通風不良處都建議戴口罩。