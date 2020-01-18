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連續54年奪3星…法「世紀名廚」餐廳遭降星！美食家怒：米其林信譽掃地

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我們想讓你知道…據《米其林指南》定義，三星代表卓越烹調，值得特地安排旅程造訪；二星代表烹調出色，不容錯過；一星則代表優質烹調，不妨一試。

▲▼法國已故「世紀名廚」包庫斯（Paul Bocuse）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國已故「世紀名廚」包庫斯旗下餐廳遭降星。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國已故「世紀名廚」包庫斯（Paul Bocuse）旗下「Auberge du Pont de Collonges」餐聽，已經連續54年榮獲米其林3星殊榮，沒想到卻在今年被降為2星，讓法國民眾大感驚訝。米其林官方表示，餐廳的廚藝依舊精湛，但不再符合3星水準；美食評論界也對這個結果感到憤怒，紛紛表示，這個決定相當荒謬。

米其林指南發言人布謝-安塞琳（Elisabeth Boucher-Anselin）表示，米其林指南的國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）17日親自到位在里昂郊區的「Auberge du Pont de Collonges」，向所有餐廳成員宣布被降為2星的消息，並指出，「餐廳的料理基處依舊精湛，但不再符合3星水準。」

▲▼法國米其林3星餐廳「Auberge du Pont de Collonges」遭降星。（圖／路透）

▲「Auberge du Pont de Collonges」連續54年獲米其林3星殊榮。（圖／路透）

這項消息震驚整個法國料理界，而當地報紙也大篇幅地報導，因為在法國人眼中，包庫斯就是完美法式料理的代表。美食評論家勒加斯（Périco Légasse）表示，這是一個荒誕且不公平的決定，「米其林不可能這麼愚蠢，如今它的信譽真的已蕩然無存。」

被譽為法式烹飪「教皇」的包庫斯，在1970年代發起「新潮烹調」（Nouvelle Cuisine）廚藝運動，創辦Bocuse d'Or廚藝大賽，引領餐飲革新，在法式料理界有著傳奇性的地位。包庫斯在2018年1月20日去世，享壽91歲，當時法國總統馬克宏也到喪禮致意，更形容包庫斯是「法國美食的化身」。

▲▼法國已故「世紀名廚」包庫斯（Paul Bocuse）。（圖／達志影像／美聯社）

▲包庫斯在料理界地位崇高。（圖／達志影像／美聯社）

餐廳與包庫斯的家人則在聲明中指出，儘管對審查結果感到失望，但我們永遠不會失去包庫斯的精神，「我們將繼續以無畏、熱情、卓越和自由的精神，從內心深處帶入生活中。」

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