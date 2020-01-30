國五頭城入口匝道插隊車2男打人！網PO文求影片：我懷孕9月也被打

▲網PO她丈夫遭毆後頭部受傷照片，求事發當時其他車經過的行車紀錄器或相關錄影，要討公道。（圖／擷取自臉書《爆料公社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國道五號北向29.7公里頭城入口匝道，28日下午發生插隊行車糾紛，硬插隊的車上2人狠打前車一對夫妻，國九隊緊急派員處理，而雙方驗傷後互提傷害告訴。

網友在臉書《爆料公社》貼文如下：

麻煩大家，

如果有人在2020年1月28日下午15:40左右在宜蘭頭城往北交流道錄到一台銀色箱型車跟白色賓士的行車糾紛，能否提供行車紀錄或影片。

事發經過：

銀色廂型車要硬插已經排了2個小時的隊，我老公不讓他插隊並鳴喇叭警示，對方插入後方車輛，停下來後下來兩個男子，強行開副駕駛座車門攻擊我老公，我懷孕9個多月也被攻擊 ，車上的行車記錄器也被打壞，我老公頭縫5針頸部瘀血，現在因為對方打我老公的手也受傷，在沒有證據下也可對我們提告傷害，變成各說各話。

麻煩大家有經過的人提供紀錄器或錄影給我們。

千萬不能讓這種人逍遙法外！

尤其我們國家的恐龍很多！

拜託問問身邊朋友那時有沒有經過此路段！

謝謝大家，麻煩大家。

國九隊表示，28日下午，接獲岳姓駕駛報案他駕駛自用小客車於頭城交流道北向入口匝道（國道五號南向29.7公里處），與後方賴姓駕駛人駕駛之自小客車發生行車糾紛，國九隊立即派遣巡邏車前往處理，並請雙方當事人製作筆錄，而雙方驗傷後是互提傷害告訴，國九隊依法移送地檢署偵辦。

國九隊也呼籲用路人行駛國道時，如有發生行車糾紛時勿下車爭執，避免產生不必要的意外，同時請撥打110或1968報案，國道員警將立即趕赴現場處置。

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