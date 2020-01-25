行車糾紛！粗獷男「拿雪鏟」逼近前車　結局神反轉網狂讚：有種禮貌叫加拿大人

實習記者曾筠淇／綜合報導

行車遇到糾紛，有些人情緒會失控。日前一則影片在網路上瘋傳，一名男子發生的行車糾紛，怒氣沖沖地下車手拿雪鏟走向前方車輛，原以為他要敲擊對方的玻璃窗，想不到結局卻超暖心。

日前在網路瘋傳一則行車糾紛影片，發生地點是在加拿大，從影片中可以看到，一名留著鬍子的男子氣沖沖的手拿雪鏟下車，直直走向前方車輛。外表粗獷的他，又手拿「武器」，讓人不禁擔憂，是不是因為行車糾紛的緣故，導致他將要大打出手。

▲男子手拿雪鏟向另外一輛車輛逼近。（圖／翻攝自YouTube／B.C.&Lowy）

這名男子走向對方車輛後，就舉起雪鏟，並將對方後車窗的積雪給仔細刮乾淨，然後走回自己的車上。上車後，這名男子還不忘碎念，「你現在看得到路了，傻蛋！」原來這名男子拿雪鏟是因為擔心對方的行車安全，暖心之舉讓不少人狂讚。

據悉，加拿大為了民眾的安全起見，會要求車輛的積雪一定要清理乾淨，否則就會收到罰單，而各省的罰款則各有不同，即便沒有明文規定，但車頂、車窗、前窗、後窗如有積雪，都很可能會被警方認為是不安全的。

這則暖心的影片也引來不少網友留言回應，「加拿大人：來，坐著，我幫你刮鬍子」、「這個禮貌到可以當台灣8+9的感化教材了」、「如果全世界都是加拿大就不會有戰爭了」、「我以為他是要打架，真不愧是加拿大」、「有一種禮貌叫加拿大人」、「在加拿大，這樣助人的事情經常發生」。