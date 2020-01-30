僱2友弒父藏冰箱99天！母幫發買命錢...狠兒二審加重判18年2月



▲被告丁男二審被判處有期徒刑18年2月，比原審多2個月。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄2018年爆發一起驚動社會的冰櫃藏屍命案，丁姓死者遭其洪姓妻子、丁姓長子密謀買凶害命後，藏屍冰櫃3個月；一審依殺人罪、殺害直系血親尊親屬罪，分別判處母子二人有期徒刑18年、有期徒刑8年，但被告、檢方都不服一審量刑，上訴高雄高分院，30日二審宣判，丁姓長子改判有期徒刑18年2月，洪姓妻子部分駁回維持原判。

震驚社會的買凶弒父冰屍案，死者丁姓長子和洪姓母親因不滿死者繼承遺產後揮霍無度，又長期對母親家暴，心生不滿，買通蔡姓及高姓2男共同將父親殺害，再將丁姓死者搬至冰櫃冷藏，時間長達99天，直到死者母親找上熟識的潘姓員警，才驚覺整起案件有異，到住處以鬼神果報之說，嚇得洪女招出，才讓案情曝光。高雄地院第一審宣判，將丁姓長子依殺害直系血親罪，處有期徒刑18年，褫奪公權9年。而丁姓死者的洪姓妻子遭判8年，蔡姓男子13年、高姓男子15年，可上訴。

高雄高分院30日二審宣判，丁姓長子犯殺害直系血親尊親屬罪，改處有期徒刑18年2月、褫奪公權9年，蔡男改判13年、褫奪公權6年，而洪姓妻子、高男則上訴駁回，維持原判決，全案仍可上訴。

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