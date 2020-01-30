上海華山醫院：前線醫生全換共產黨員上，沒有討價還價！

▲華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自新聞晨報）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎疫情在中國各地快速擴散，迄今上海至少有96例確診病例。上海醫療救治專家、華山醫院感染科主任張文宏29日接受訪問時表示，為消除前線醫生的恐懼，他要求自己每周巡房至少1至2次，且會將所有前線醫生換成科室裡的共產黨員。此番言論引發網友熱議。

綜合陸媒報導，張文宏表示，「共產黨員宣誓時不是說把人民利益放在第一位嗎？」已經召開黨小組會議，不容討價還價，「共產黨的口號你平時喊喊可以，我不管你有什麼想法，對不起，現在你馬上給我上去。」

張文宏說，華山醫院的病房不需要他巡房，他去巡房的主要原因只有一點，就是要消除醫生的恐懼，「你主任老是在後面指手畫腳，不和病人接觸，讓我們站在危險第一線，這怎麼能接受呢。」

張文宏還說，會將所有從去年年底到現在為止的醫生全部換崗，這批醫生在對疫情的傳播性一無所知的情形下，把自己暴露在疾病前面，「不管是自願的也好，是被逼的也好，我認為他們都是非常了不起的。」

這段談話引發熱議，不少網友認為這段談話內容暗示，在疫情面前黨員一直沒有上。有網友說，「說得太正確了，黨員的誓詞是，吃苦在前，享受在後，很喜歡這個醫生」、「必須支持，讓領導幹部先上」，不過也有網友擔心這個決定，「如果黨員的業務能力不行，病人豈不慘了？」

張文宏是中華醫學會感染病學分會常委兼秘書長，中華預防醫學會感染病分會副主任委員，他所領銜的華山醫院感染科是重點學科，參與過SARS與H7N9禽流感的救治。