動漫節吸40萬人恐成防疫破口？　柯文哲：建議參加的戴口罩

記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，由於動漫節31日在南港展覽館開展，由於每天約吸引40萬人參與，外界憂心，成為防疫破口，對此，台北市長柯文哲30日表示，建議第一線工作人員與參與者都要戴口罩。

柯文哲說，一般來講第一線工作人員，接觸不特定人，他認為還是要戴口罩，參加的人因為處在密閉空間，又是跟不認識的人，也建議戴口罩，「SARS期間也是可以度過，如果是參加大型活動，特別是在未來一個禮拜，我會建議參加的戴口罩」；柯表示不會要求停辦。

對於台北市防疫政策，柯文哲指出，早上開完市長室會議，分發各局處準備，下午會開工作會報，副市長黃珊珊會再出來跟大家講，大概每天下午會跟市民說新的防疫政策。

柯下令市府機關第一線人員戴口罩，柯表示，第一線員工做櫃檯的跟不特定人士接觸，下令是為了保護自己，因為每天來接觸民眾，對方也不會說有沒有感冒、呼吸道症狀，如果突然在你面前打噴嚏還是不行。

柯文哲說，「老實講還好我們台灣人戴眼鏡很多，不只是戴口罩，最理想是，我是勸大家這段時間就不要戴隱形眼鏡，把眼鏡戴起來，至少可以保護眼結膜」。

至於高雄市擬讓私人企業第一線人員戴口罩，柯文哲認為，「由內而外，由公而私」，對公家機關就下政治命令，私人機關間在「建議」，但是會觀測疫情的變化，如果疫情很快上升，會下行政命令，不用過度恐慌，但是也要做好準備，就每天看疫情的變化決定政策。

對於行政院長蘇貞昌的口罩禁出口命令，柯文哲說，大家先自救再救人，這是科學題目，到底台灣的口罩存量是多少，產量是多少，有一個數據他還沒求證，好像台灣的口罩超過80%是進口的，「所以我們要擔心的是人家不賣給我們，不是我們不賣給別人」，這個是後勤補給，還是一個數學得問題，搞清楚再來。

至於行政院長蘇貞昌被批狗官，柯文哲強調，遇到這種瘟疫大家還是心平氣和，我們現在的對手或敵人是武漢肺炎，不要同胞裡面製造混亂，科學問題科學解決，他也要求副市長黃珊珊，清點台北市口罩庫存。

▲柯文哲時事聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

