春節最後一天迎疏運高峰！旅客搭車不適可「到服務台領口罩」

▲多數旅客近日搭車時都會佩戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是大年初五，也是春節連假最後一天，台鐵、高鐵、國道等已湧現返工人潮。為審慎防堵武漢肺炎延燒，交通部表示，將要求鐵公路第一先人員配戴口罩，並定期量體溫，也要求業者每日至少在車廂內外消毒一次，另外若旅客突然發現身體不適卻沒有口罩，也可至各大車站服務台索取。

今日是疏運高峰，高鐵宣布將於今日下午、晚間加開2列加班車。高公局表示，今日0-5時交通量為11.1百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之3倍；截至上午12時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。

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高公局表示，上午國道除國5頭城至坪林於10時後出現北向車潮，造成車速較低外，其餘路況大致正常。研判下午國1彰化、台中、新竹路段；國3南投、桃園路段；國5北向宜蘭-坪林等路段將會出現壅塞情形。目前國5北向時速已低於40公里。

▲防範武漢肺炎，政府於超商等通路釋出600萬個口罩，店員消毒包裝。（圖／記者林敬旻攝）

交通部表示，針對搭乘大眾運輸的旅客，目前仍以宣導為主，希望身體不適、感冒咳嗽的旅客，都可自主性配戴口罩，避免衛生安全疑慮。

交通部指出，大眾運輸第一線從業人員每天暴露的風險極大，因此會要求所有同仁配戴口罩，並定時測量體溫，做好防疫措施，另外也會要求業者，每日都至少需針對車廂內外進行一次消毒。

另外交通部表示，台鐵與高鐵部分車站、高速公路休息區等服務台，都會提供口罩，旅客若突然身體不適，可至各服務台索取，不過目前僅有較大型的車站才有提供，未來將進行採購，確保口罩提供數量無虞。

▲交通部呼籲旅客搭車時要戴口罩。（圖／記者謝承恩攝）