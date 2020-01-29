台灣發生第一例武漢肺炎本土病例　宜縣府全力調度口罩供應

記者游芳男／宜蘭報導

28日台灣發生第一例本土病例，雖然宜蘭目前尚沒有確診個案，但相信民眾的焦慮一定會提升。因此宜蘭衛生局已聯繫並協調調度相關口罩供應廠商，預計30日開工後，能陸續補足宜縣內各藥局及醫療單位足夠之口罩數量，以應民眾之需求。

因應30日初六開工復班，民眾陸續返工作崗位是否有群聚感染疑慮？宜蘭衛生局長徐迺維表示，國內目前8例確診個案皆非社區群聚感染，民眾無須過度恐慌。另，目前民眾配戴口罩為建議性，非強迫性，以在通風不良或密閉空間人群聚集處配戴為原則；

而民眾亦應做好自我健康管理，有疫情症狀（發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀）、本身有慢性病、或是進入診所或醫院看病或探病的民眾，才要佩戴口罩。

此外，有關春節期間口罩販售通路供應不足之情形，衛生局已全力協調調度宜縣內各口罩供應廠商，於30日開工後儘速配送至醫療單位及各藥局（圖／宜蘭衛生局提供，下同），以滿足需求，民眾確實毋須搶購囤積。

徐迺維提醒，民眾自大陸返國14天內如出現發燒、咳嗽等不適症狀，務必戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚感染狀況（TOCC）；以利及時診斷，確保防疫無漏洞。

宜蘭目前通報嚴重特殊傳染性肺炎疑似個案共17名，11名已排除，2人採初步判斷為陰性，其餘4名等待檢驗報告中，目前宜蘭縣內無確診個案。徐迺維呼籲面對新型冠狀病毒肺炎的威脅切莫恐慌，若有相關疑問，可洽詢1922傳染病諮詢專線及衛生局9357011防疫專線詢問。

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