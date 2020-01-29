政府釋出「8元口罩」遭批趁機發國難財　四叉貓反酸突破盲點

▲每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者謝承恩攝）

記者葉國吏／綜合報導

為了防止武漢肺炎疫情蔓延，1月28日到30日政府每日釋出600萬片口罩給四大超商販售，每人限購3片，每片價格為8元。消息一出網路馬上有人認為，口罩一片3-4元，政府卻要賣到8元，痛批「政府趁機發國難財」。對此批踢踢名人四叉貓(劉宇)在臉書發文「這麼有愛怎麼不批貨去路邊原價賣！」

武漢肺炎來勢洶洶。為因應民眾搶購口罩需求，經濟部已緊急調動庫存，28日下午起連3天，每天都會釋出600萬片醫療口罩，但盒裝口罩都將以拆售，一人每天限購3片，另也拍攝影片說明店員拆售口罩時的正確分裝方法。

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經濟部商業司副司長陳秘順表示，已經調度物流業者配送到超商物流中心，希望今天下午到晚上能鋪貨到各門市給消費大眾購買，不過，配送儲備口罩一盒50片，將限制一人每天限購三片，以拆盒方式進行銷售。這波口罩釋出全面一片8元，所有超商、藥妝、藥局都允許開盒販賣，呼籲消費者不要每天囤貨，每天都可以買得到。

▲批踢踢名人四叉貓發文，透露有人痛批政府發國難財。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

消息公布後馬上引起許多人注意，但也有人認為政府釋出的口罩一片8元太貴，認為本來一片只要3-4元賣到8元「政府趁機發國難財」，對此四叉貓臉書發文說「四大超商通路上架都不用成本？物流車都不用運輸成本？

工讀生拆箱後每三個裝一包都不用人力成本？這麼有愛怎麼不批貨去路邊原價賣！」

對此說法也有網友PO出日前在超商買口罩的明細，可以看到在1月15日「平面型口罩2入售價22元」，直言「說8元發災難財的可能都沒在超商買過口罩憑感覺」、「基本上會靠北的那些人，不管政府做什麼，通通一律靠北，為反對而反對，無腦日常」。