打烊前1小時到！店長臭臉拒收客：廚房關了　她怒給一星負評...兩派網戰翻

▲餐廳示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有民眾日前在某餐廳打烊前1小時入場，根據她的說法，店家先是不理不睬，隨後才臭臉拒收客，表明內場已經收拾完了。該客一氣之下，就在Google評論留下負評，不過隨後也被網友PO上網公審，引來兩派人馬激辯。

「餐廳要過年的時間都已經很忙很累了，可否別再糟蹋服務人員？」一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，他表示日前看到朋友的餐廳出現一則一星負評，內容讓他忿忿不平。

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只見評論者寫道，餐廳營業時間到1點，但他們公司12點才下班，一行人趕過去店員不僅不收客，還當作沒看到客人走進去，經詢問後店長才臭臉說「我們廚房關閉了」，「老闆可能沒發加班費給員工可以理解，但這樣會一直破壞自己的招牌名聲。」

▲網友負評。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO讀完評論傻眼表示，「妳竟然都知道人家要下班了還去吃？好像也沒事先預訂，要下班時間應該招牌燈也都關了、員工也都在準備休息回家了，人家下班時間不是看你的下班時間而定耶！」

貼文一出，許多網友都罵翻表示，「餐廳都有最後收客時間，你們需要吃飯，員工不需要下班？」、「八顆腦袋八張嘴，沒有一個人想到先問？」、「診所也是，明明燈都暗一半了，還是硬要進來問能不能掛號，是要請鬼幫你看嗎」、「奧客正常發揮」。

不過也有人表示，每家餐廳規定不同，客人的確也是在打烊時間前進去的，並沒有破壞規則，「好好說會人家會留負評嗎」、「我去過的店家都會主動告知，店員故意忽視客人也很差勁欸」。

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