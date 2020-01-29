影／大火狂熬用料澎湃！滿清皇族主食東北燉菜滋味超濃郁

記者馬叔安／北京報導

東北燉菜是大陸著名的料理種類，以滿菜和魯菜為主體，結合蒙、朝、回等各種口味，其中素有「東北八大燉」之說，包括豬肉燉粉條、羊肉燉酸菜、牛肉燉土豆、排骨燉豆腐、小雞燉蘑菇、排骨燉豆角、鯰魚燉茄子和得莫利燉魚，在北京與河北地區也常見。

▲東北燉菜排骨燉土豆豆角。（圖／記者馬叔安攝）

東北菜是指在大陸東北，包括黑龍江、吉林、遼寧 、河北東北部（秦皇島市為主）、內蒙古東部的烹飪菜系，其特點是量大，用料廣泛，以火候足而滋味濃郁的各式燉菜聞名。

▲東北燉菜小雞燉兔子。（圖／記者馬叔安攝）

根據清宮檔案記載，用料普通的燉菜是清代皇族的主要飲食，如今在台灣常見的「酸菜白肉火鍋」也是東北燉菜的延伸物。

東北菜多是兩兩搭配，一起下鍋，大火熬燉，東北人過年必殺豬，大塊大塊地切下來，有親友來訪，便和粉條一起下鍋燉，粉條也都是用東北特產土豆澱粉所做的，營養搭配合理，有將近十種食物，符合食物多樣化的營養學要求，食物顏色多樣化。

▲豬肉燉粉條。（圖／記者馬叔安攝）

值得關注的是，東北燉菜中的豬肉燉粉條其實發源於四川，相傳是唐代名將薛仁貴將其傳入東北地區，因此這道菜兼具東北與西南菜系風格，名列「東北八大燉」之首。

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