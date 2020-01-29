天兵救星！南韓研發「K417訓練用手榴彈」　有爆炸效果又不傷人

▲南韓研發具有爆炸效果的K417訓練用手榴彈。（圖／翻攝自台海軍情員臉書，下同）

記者林彥臣／綜合報導

在台灣凡是有當過兵的民眾，都有經歷過擲手榴彈這項基本訓練，但是大部分人當兵投擲的是不會爆炸的手榴彈模型，對於實際操作手榴彈的方法與感受手榴彈震撼力的還是有所落差，但是如果開放人人都投實彈，又擔心「天兵」操作不當會有危險，對此南韓就研發了一款既會產生爆炸效果，又不會對人體產生殺傷力的「K417訓練用手榴彈」。

南 C&O公司為南韓國軍研發一款型號為K417的訓練用手榴彈，採用了新的安全設計，即使在手上爆炸也不會受到傷害，原理是殼體以玉米澱粉為原料製作而成，內部裝填0.9公克的微量炸藥，並且由黏土包裹，即使手榴彈在手上爆炸，衝擊力也會被黏土吸收，不會造成傷害。

訓練用手榴彈不僅外型與真正的手榴彈相同，就連握持手感與重量也比照真手榴彈，只在表面塗成藍色當作是訓練用武器的區別。

K417訓練用手榴彈的操作程序，也跟真手榴彈一樣，手握保險柄後拉開拉環，鬆手後投出，大約4秒後會爆炸，投出後單兵臥倒或尋找掩護，避免遭到自己投出的手榴彈碎片攻擊，由於加入了爆炸效果，可以讓訓練的情境會更加真實，但是又不會因為投擲的是實彈而造成過度的心理壓力。

雖然K417訓練用手榴彈原則上不會對人體造成傷害，但是如果近距離在眼睛或耳朵旁爆炸，還是會遭受到碎片或聲波傷害，所以在爆炸時還是要避免靠近。

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