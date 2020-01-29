看到「管理室蝦餅」太想吃...救生員整包帶走！女同事氣炸怒告　慘罰3000元

▲阿溫偷吃女同事的蝦餅，因此被判罰3000元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿溫」（化名）在宜蘭某游泳池擔任救生員時，看到管理室內有一包蝦餅，萌生了將這包蝦餅占為己有的念頭，儘管當時管理員已經告知他，蝦餅是女同事「花花」（化名）的所有物，他卻仍是在下班之後將蝦餅帶走，而也是因為這樣的行徑，阿溫被判罰3000元。

判決指出，阿溫日前在管理室看到一包蝦餅後，一直對蝦餅念念不忘，甚至還告訴其他同事，很想把這包蝦餅吃掉，甚至還聲稱，「我小孩要回來，所以要把蝦餅拿回去」，而吳姓管理員知道後，也告訴他，該包蝦餅是花花的所有物，不能把它帶走。

不過，阿溫卻於當天下班之後，直接帶走了該包蝦餅，而花花發現後，氣得一狀告上法院。對此，阿溫坦承拿走蝦餅，但卻堅決否認自己有偷竊行為，甚至還辯稱說，「那包蝦餅確實是花花的沒有錯，我有拿然後沒有告知她」、「我吃人家的蝦餅無告知所有人，是我的錯，我會跟她道歉並買還給她」。對此，法官認為，阿溫偷走蝦餅後，雖然坦承了事件事實，卻否認竊犯意，因此判罰他3000元。

此外，阿溫也被控告涉嫌偷竊花花的衣物，不過阿溫辯稱，當時是因為看到更衣室有東西，而他必須保持該處是乾淨的，因此才會先將東西收起來，又因為當時管理員還沒來，所以才會將衣物收起來放在浴室裡，才會導致衣物從窗戶掉出去。對此，法官認為，並無證據證明阿溫有偷竊衣物的犯意，因此這部分判他無罪，而全案上訴到高等法院後，法官認為一審判決並無不妥，因此駁回上訴維持原判。

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