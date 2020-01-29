金山財神廟一張圖詳解5種祈福燈　太歲燈消業障、光明燈傳敬意

▲廟方將5種祈福燈整理成一張圖片，方便信眾快速了解。（圖／金山財神廟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者黃翊婷／台北報導

新的一年開始，大多數民眾都會關心自己或家人是否「犯太歲」，也會到廟裡點燈祈福。由於祈福燈的種類繁多，金山財神廟人員整理出五大種類，幫助信眾簡單又快速地理解哪一種燈最符合自己的需求。

首先，第一種也是大家最常聽到的光明燈，這是一種祈福燈，可以向神明傳達敬意，保佑學業精進，前途越來越光明。

請繼續往下閱讀...

▲一般信眾最常點的就是光明燈。

第二種太歲燈，主要是用來消除業障，讓信眾逢凶化吉；第三種平安斗，可以廣植福田、增長智慧，保佑闔家平安、健康。

▼▲太歲燈以及平安斗。

當然，來到金山財神廟，勢必要來一盞文、武財神燈。廟方解釋，文、武財神燈是點在財神殿或財神的神龕前，意思是讓財神幫忙守財庫，不僅可以增強財運，還能讓人生活穩定、工作謀職順利、事業蒸蒸日上。

▼▲文、武財神燈。

此外，值得注意的是，以金山財神廟來說，光明、太歲燈都是每年國曆1月1日開始開放登記，額滿為止；平安斗及文、武財神燈則是全年皆可點燈，無需事先登記，一年期限額滿為止。民眾新年走春不妨到廟裡點盞「明燈」，未來一整年就可以順順利利度過囉！

金山財神廟

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

►官方網站及其他詳細介紹點此

以上圖文皆金山財神廟授權提供，未經許可不得轉載、改寫。