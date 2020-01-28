快訊／習近平會見WHO總幹事：我一直親自指揮，一定戰勝疫情

▲戰武漢肺炎！習近平會見WHO總幹事：我一直親自指揮。（圖／翻攝央視）



記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，大陸國家主席習近平28日在人民大會堂會見世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），《央視》報導，習近平表示，當前人民正在和疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作，「我一直親自指揮、親自部署，我相信只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次疫情。」

譚德塞表示，中方公開透明發布信息，用創紀錄短的時間甄別出病原體，及時主動同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列。在疫情面前，中國政府展現出堅定的政治決心，採取了及時有力的舉措，令世人敬佩。我相信，中國採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。

武漢肺炎持續蔓延，武漢是更在23日10點實施「封城」，停駛各類大眾運輸工具，關閉機場與火車站，之後通報的確診病例一路攀升，但大陸28日發佈最新通報顯示，30個省（區、市）在27日共增確診病例1771例，新增疑似病例2077例，可是這是多日以來的首次下降，截至1月28日18:38分，新型冠状病毒肺炎确诊4618例，死亡106例。

根據通報，20日新增疑似病例27例，21日新增疑似病例26例，22日新增疑似病例257例，23日新增疑似病例680例，24日新增疑似病例1118例，25日新增疑似病例1309例，26日新增疑似病例3806例，27日新增疑似病例2077例。

受到疑似病例數字下降的鼓舞，年逾八旬的武漢大學中南醫院感染科教授桂希恩在接受陸媒採訪時認為，預計正月十五前武漢市的疫情可能出現回落，因為SARS病死率大約10%，現在新型冠狀病毒的死亡率比SARS低，醫務人員感染率也更低，「我們在10多年前能控制了SARS，今天我們也能控制新型冠狀病毒」，儘管大家要提高警惕不能麻痹大意，但也不必過於恐懼，因為新型肺炎患者中，「大部分是輕症，而且是可以治癒的。我們應該有信心。」