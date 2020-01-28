外交部：ICAO迎合對岸蠻橫作風　喪失應有專業中立

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國際民航組織（ICAO）近日來大量封鎖曾發文支持台灣的國際友人推特帳號，甚至指控友台人士蓄意散播不實訊息。對此，外交部28日表示，ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，不當壓制各方支持台灣的聲音，喪失其應有的專業中立。

外交部指出，在ICAO的行為遭到國際媒體揭露後，包括美國聯邦眾議院外交委員會、美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL），以及聯邦眾議員加哈格（Mike Gallagher, R-WI)等國際友人及媒體人士立即嚴正譴責。

外交部表示，對於各界友我人士為台灣發出正義之聲、支持我國參與ICAO等國際組織的具體行動，表達誠摯的敬意與謝意。

外交部指出，美國眾議院外委會譴責ICAO將各國反對排除台灣之聲音消音，已違反組織宣稱的公平、包容及透明原則。而參議員魯比歐指出，ICAO甚至刪除任何提及台灣的推文帳號，此正是中國施壓逼迫及霸凌國際組織，要求屈從中方意志的實例。

外交部表示，ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，不當壓制各方支持台灣的聲音，不但喪失其應有的專業中立，更漠視各界人士擁有「世界人權宣言」第19條所保障的言論自由。

外交部表達強烈的遺憾與不滿，並已指示我駐加拿大代表處透過各種管道向ICAO表達我國政府的嚴正抗議。此外，我國將結合友邦及友好理念相近國家的力量，共同研議要求ICAO改正類此不當打壓。

外交部認為，ICAO做為國際專業民航組織，理應基於專業廣納各方意見，才能妥善確保全球飛安體系沒有缺口和漏洞，達成「無縫天空」（Seamless Sky)的目標。

此外，外交部同時也提醒國際社會正視中國持續無理霸凌國際組織要求排除台灣的惡劣做法，此不但無助於兩岸關係的良性發展，更使全人類的安全與健康受到損害。