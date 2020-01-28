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新北環狀線景點攻略　員山公園、台版清溪川成打卡熱點

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▲▼新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）

▲新北環狀線。（圖／翻攝自新北市捷運局粉絲專頁）

記者黃巈禾／台北報導

新北環狀線1月31日正式通車，新北市長侯友宜28日在臉書表示，新北捷運局市府捷運局團隊、台北捷運局及台北捷運公司緊鑼密鼓地做最後調整，讓市民為第一條在新北市境內營運的無人駕駛捷運感到光榮感，是2020年的第一件喜事。

侯友宜提到，這條捷運路線不僅橫跨新北新店、中和、板橋與新莊，縮短距離走春更便利，也能細細體驗新北人事物。

大坪林站

大坪林站有兩大景點，銀河洞與碧潭風景區。銀河社區因有宛如銀河下落的瀑布而得名，更有銀河洞登山步道，以及豐富的中低海拔鳥類與蝶類生態，吸引眾多遊客前來旅遊。遠近馳名的碧潭風景區不管是走吊橋、踩天鵝船遊湖、租單車逛河岸都好玩。

▲▼銀河洞如夢似幻，愈來愈多人來這拍照打卡。（圖／記者陳建竹攝）

▲銀河洞。（圖／資料照）

▲▼銀河洞瀑布。（圖／新北市政府提供）

▲銀河洞瀑布。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 碧潭有約，碧潭水岸住宅 。（圖／記者湯興漢攝）

▲碧潭 。（資料照／記者湯興漢攝）

十四張站

十四張站有兩個景點，國家人權博物館與陽光運動公園。國家人權博物館園區中保留戒嚴時期的珍貴史料，讓民眾認識台灣人權歷史。2017年12月13日總統府公布「國家人權博物館組織法」，歷經近6年籌備的國家人權博物館於2018年正式成立，並於同年5月17日、18日分別於「白色恐怖綠島紀念園區」、「白色恐怖景美紀念園區」隆重揭牌。

「白色恐怖景美紀念園區」原為「新店二十張景美軍事看守所」，現址為新店區復興路131號。戒嚴時期為軍事、政治、治安案件之審訊、羈押的場所，許多政治受難者在此遭到判刑。

1979年「美麗島事件」在第一法庭舉行「軍法大審」、軍事情報局長汪希苓因「江南案」在此服刑。該園區在台灣人民爭取人權發展的歷史中，具有特殊意義。

▲▼文化部國家人權博物館揭牌活動。（圖／記者李毓康攝）

▲國家人權博物館。（資料照／記者李毓康攝）

陽光運動公園有自行車道、沙灘排球場、直排輪競速場、400公尺跑道及越野自行車競技場，以及兒童遊戲沙坑，沙坑旁也設置遮陽棚及沙桌，可供親子休憩。

沙坑設施適用全年齡，但仍建議6歲以下兒童由家長陪伴，以免發生危險。另外，每年2月，陽光運動公園種植河津櫻、兒童遊戲區旁種植的山櫻及八重櫻陸續盛開，民眾可沿著河濱步道欣賞櫻飛如雪的景致。

▲新店陽光運動公園新增沙坑區。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

▲陽光運動公園。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）

景安站

景安站有兩個景點，烘爐地與華新街。烘爐地被封為北台灣最旺的土地公廟，同時位於海拔300公尺的南勢角山上，視野開闊，同時也是觀賞大台北夜景的著名旅遊勝地。華新街又稱為緬甸街，街上的餐廳幾乎都是緬甸、雲南、泰國口味的小吃，能感受濃濃的東南亞異國風。

中和烘爐地，烘爐地南山福德宮（圖／取自烘爐地南山福德宮臉書專頁）

▲中和烘爐地，烘爐地南山福德宮（圖／取自烘爐地南山福德宮臉書專頁）

▲▼新北潑水節,宋干節,浴佛,灑淨,水槍,佛教慶典,華新街,南洋街,東南亞文化,緬甸街。（圖／記者李毓康攝）

▲潑水節是東南亞地區的新年傳統習俗，華新街曾舉辦潑水節活動。（資料照／記者李毓康攝）

橋和站
華中橋下的恐龍公園，園內有小暴龍、三角龍、小劍龍、恐龍蛋、還有飛翔於天空中的翼龍正鳥瞰大地，陪伴著大小朋友嬉戲。

華中橋恐龍公園（圖／新北市政府提供）

▲恐龍公園（圖／新北市政府提供）

中原站

位在中原站的員山公園，除了有盪鞦韆、穿越攀爬網等設施，20公尺的超長溜滑梯、滑草道和滑索道更是一大特色，串聯周邊廊帶，成了新北市最新的親子踏青景點。

▲中和員山公園。（圖／新北市政府提供）

▲員山公園的隧道式攀爬網。

▲中和員山公園。（圖／新北市政府提供）

▲員山公園的盪鞦韆。（圖／新北市政府提供，下同）

▲中和員山公園。（圖／新北市政府提供）

▲員山公園擁有長達20公尺的溜滑梯。

板新站

板橋第一運動場：又稱為板橋體育場，常作為許多運動賽事或演唱會場地的板橋體育場，藏有一整座彩虹座位區，層次分明的台階從下方看去，壯觀的彩虹色帶沿著座位區一路鋪開，層次分明的漸層感看上去超吸睛，運動之餘也成為拍照景點。

板橋體育場，板橋第一運動場（圖／368鄉鎮攝影計畫授權提供，請勿隨意翻攝）

▲板橋第一運動場。（圖／368鄉鎮攝影計畫授權提供，請勿隨意翻攝）

板橋站

板橋站有兩個景點，林本源園邸與板橋435藝文特區。國定古蹟「林本源園邸」為板橋林本源家族興建的房舍，仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築，佔地面積約6054坪，包含庭園建築與三落大厝宅邸，園邸雕樑畫棟，更擁有許多精緻雕刻和特色建築裝飾。

▲ 國定古蹟「林本源園邸」 打造枋橋古城區的觀光亮點。（圖／新北市文化局提供）

▲ 林本源園邸 。（圖／新北市文化局提供）

板橋435藝文特區提供民眾一個感受藝術、體驗藝術、實踐藝術的公共空間，不僅使藝術與生活緊密結合，創造愉悅與感動，同時規劃一系列的課程與展覽，讓小孩在大草地上奔跑玩沙，還能接著看展覽、台灣玩具博物館。

板橋435藝文特區打造「親子藝術樂園」及「藝術家夢想基地」 之二大營運主軸，辦理相關親子藝術展演及藝術教育課程，同時引進藝術資源，提供藝文團隊及工作者進駐，活化園區空間，扶植新銳藝術家創作，讓藝術家可以在此找到藝術的夢想原動力。

▲ 2020藝術落腳處！板橋435藝文特區藝術聚落甄選...即日起開跑。（圖／新北市文化局提供）

▲ 板橋435藝文特區成為藝術家夢想基地。（圖／新北市文化局提供）

幸福站

幸福站有兩個景點，福壽街與中港大排。福壽街上百家小吃被稱為「消夜一條街」，而中港大排經整治後，從臭水溝變身台版清溪川，有平整的親水河道、舒適又平坦的步道，除了改造河廊外，原本灰色牆面、走道、椅子，利用街頭藝術彩繪的方式，變得更活潑、有趣，是打卡兼休閒的好去處。

▲▼中港大排。（圖／新北市政府提供）

▲中港大排的彩色跳石。（圖／新北市政府提供，下同）

▲▼中港大排。（圖／新北市政府提供）

▲中港大排的創意彩繪。

▲▼捷運圖,環狀線,台北捷運。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運）

▲最新2020版本捷運路線圖出爐。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運）

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