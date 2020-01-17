迎接庚子金鼠年　大觀音亭暨祀典興濟宮新春系列活動登場

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮為迎接庚子金鼠年，舉辦一系列的新春歡慶活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮為迎接庚子金鼠年，舉辦新春歡慶系列活動，18日首先登場「大師揮毫贈春聯和廟廟市集」﹔初一至初三安排佛教法會和道教造橋改運科儀等，希望能為民眾祈福消災，歡迎各界踴躍參加。

18日的活動，下午2時起的「廟廟市集」，是由一群年輕人設計甚具特色的攤車，群聚在大觀音亭和祀典興濟宮廟埕前展現自己經營的特色料理，吸引不少死忠的粉絲跟隨，成為本亭宮活化廟埕的一大特色。

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18日下午3時起，將邀請書法名師翁資雄、洪麗里、莊崑謨和鍾肇明老師，在官廳內揮毫書法贈送春聯，提供民眾喜氣洋洋的春聯佈置居家，且能一睹大師揮毫之風采。接著，除夕夜24日晚11時，安排「迎新送舊‧啟扉團拜贈紅包」，前來參與子時團拜民眾可以獲得廟方發送的開運紅包一份。

初一至初三，大觀音亭舉辦「禮拜三千佛消災祈福法會」﹔祀典興濟宮在廟埕舉辦「造橋過限改運科儀」。另外，安排「乞大道公開運金活動」，希望民眾以廟方提供的開運金做為事業發展的母金，大家勤奮工作心想事成。這3天廟方有提供素齋供信眾享用。春節系列活動持續至天公生，祀典興濟宮於初八夜子時舉辦慶賀玉皇上帝萬壽﹔大觀音亭於初九舉辦供佛齋天法會。

新春期間來廟為家人安燈已成為民眾過年的習慣，廟方即日起受理安燈服務，庚子鼠年犯太歲：肖鼠﹔沖太歲：肖馬﹔偏沖太歲：兔、雞。建議來興濟宮點太歲燈，另外提供光明燈和文昌燈。大觀音亭提供蓮花燈、光明燈和月老燈。來廟安燈為全家人消災祈福，祈求來年全家平安如意。為了避免春節期間人潮擁擠，歡迎民眾來廟內為家人安燈納福。